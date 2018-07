Cosas curiosas que le pasan a uno. Hace unos días una amiga me comentaba que tenía ganas de empezar a leer cómics, que creía que le gustarían y que estaría bien que le recomendara alguno. Como ocurre con casi todo, recomendar un cómic no es fácil, así que le pregunté qué tipo de historia le gustaría leer. Se quedó pensando un poco y ni corta ni perezosa me espetó "Una historia de amor alienígena". Cágate lorito. No pude por más que esbozar una sonrisa y decirle que, de momento, no había leído ninguna cosa parecida a eso que le pudiera recomendar. Pues bien, ya la tengo, y se llama "Saga".

Saga es el último invento de Brian K. Vaughan. Y creedme cuando os digo que tener algo nuevo de este señor entre las manos es una noticia absolutamente maravillosa. Y es que este extraordinario guionista cerró su última serie de cómics en el año 2010, y desde entonces había centrado su carrera en escribir para el cine y la televisión. Una noticia que pesó como una losa para el mundillo. No en vano Vaughan es uno de los guionistas más aclamados, tal y como atestiguan los premios Eisner que tiene en su poder. Premios merecidos pues de su maravilloso coco han salido historias tan absolutamente exquisitas como Y, el último hombre -de la que espero poder hablar en algún momento en este blog- o Ex Machina, una especie de El ala oeste de la Casa Blanca con trazas de superhéroes que me han recomendado encarecidamente y al que todavía no he podido hincar el diente.

Una vez dicho todo esto, no hay que explicar demasiado la expectación que despertó el anuncio de que Vaughan volvería a escribir, y que lo haría además con una de sus historias más personales. De hecho la idea de Saga acompañaba al autor desde su infancia, aunque no fue hasta que fue padre cuando creyó que había alcanzado la madurez suficiente para desarrollarla. Y para hacerlo con la libertad que necesitaba firmó con Image Cómics, con la condición de que no habría restricciones en el contenido ni en la forma. Quería libertad, y se nota que la tiene.

Y es que tal y como me pedía mi amiga, Saga es una historia de amor alienígena pero no solo eso. La trama arranca con el nacimiento de la narradora, que sin embargo centra su relato en las peripecias de sus padres, Marko y Alana. Ellos dos son alienígenas de distintas especies que se niegan a participar en la batalla que enfrenta a sus dos planetas, y deciden huir para dar rienda suelta a su amor. Vale, si reduces mucho todo, la historia puede parecer una de Montescos y Capuletos pero no, amigo. No. No se puede negar que la base del conflicto de Saga es el de Romeo y Julieta pero con la estética y riqueza imaginativa de El Señor de los Anillos y el toque de épica espacial de La Guerra de las Galaxias. Y además Image Cómics dice que tiene trazas de Juego de Tronos pero eso, imagino, se verá con el paso de los números. En cualquier caso Saga es una mezcla explosiva. Y muy gamberra.

Porque el hecho de que Vaughan arranque una serie que ya ha dicho que va a ser larga, de la forma en que lo hace Saga, es simplemente genial. En la primera viñeta del primer número vemos un primer plano –que de “primeros” juntos- de alguien con los dientes apretados y sudando. El narrador dice "Así se hace realidad una idea" y el personaje espeta un "¿Me estoy cagando? ¡Creo que me he cagado!". Genial. A mí, desde ese momento me conquistó absolutamente. Y todo lo que viene después no decepciona.

Este Capítulo Uno que edita Planeta DeAgostini Cómics recoge los seis primeros números publicados en Estados Unidos y deja con ganas de más. De mucho más. Una historia familiar -es algo que el cómic lleva en el nombre- que habla del amor, amistad, confianza y como dice la reseña del libro, de cómo sobrevivir con tu hija en los brazos. Una maravilla que desde aquí recomendamos encarecidamente no solo por su calidad, sino también porque tiene un precio más que ajustado. Y me vais a permitir que la última frase del post vaya para la amiga de la que os hablé al principio... Mar, aquí tienes la historia de amor alienígena que me pediste.

Edición original: Saga #1-6

Publica: Planeta DeAgostini Cómics

Guión: Brian K. Vaughan

Dibujo: Fiona Staples

Formato: Cartoné, 168 páginas. Color.

Precio: 16,95 €