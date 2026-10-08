Onda Cero Podcast estrena ‘Reina, reina y reina’, el podcast oficial de ‘Drag Race España’, que permitirá conocer como nunca a las protagonistas de uno de los grandes fenómenos televisivos de los últimos años. Coincidiendo con la sexta edición del talent show en atresplayer, la plataforma de Atresmedia Radio incorpora el nuevo videopodcast conducido por Mafalda González-Alegre.

Cada semana, una nueva reina pasará por Onda Cero Podcast después de abandonar la competición. Lejos de la pasarela, los retos y la presión por conseguir la corona, ‘Reina, reina y reina’ propone descubrir a la persona y a la artista que hay detrás de cada concursante.

Mafalda González-Alegre será la encargada de conducir unas conversaciones cercanas, íntimas y desenfadadas en las que las protagonistas repasarán su paso por ‘Drag Race España’: los mejores y peores momentos de la competición, sus relaciones con el resto de participantes, aquello que el público no ha visto y las emociones que deja una experiencia tan intensa.

Confesiones, anécdotas, humor y mucha complicidad marcarán unas entrevistas que buscan ir más allá de la eliminación y ofrecer a los seguidores del programa una nueva mirada sobre cada una de las reinas.

La mecánica de ‘Reina, reina y reina’ avanza al mismo ritmo que la competición. Cada semana, tras una nueva eliminación en ‘Drag Race España’, Onda Cero Podcast estrenará el miércoles una conversación con la protagonista que acaba de abandonar la carrera por la corona.

‘Reina, reina y reina’ está producido por Atresmedia en colaboración con ÖrbitaProduce.

‘Drag Race España’, un fenómeno que alcanza su sexta edición

‘Reina, reina y reina’ se incorpora al universo de ‘Drag Race España’ coincidiendo con el estreno de su sexta edición en atresplayer. El talent show regresó el pasado 27 de septiembre con 12 nuevas reinas dispuestas a convertirse en la próxima superestrella drag española y conseguir los 50.000 euros de premio.

Supremme de Luxe vuelve a situarse al frente del programa, acompañada en el jurado por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking. Las concursantes deben demostrar cada semana sus capacidades en disciplinas como la interpretación, el baile, la costura, la música o el humor, además de enfrentarse a la gran pasarela que cierra cada entrega.

La sexta temporada ha llegado a atresplayer arrasando, logrando el ‘Meet the Queens’ más visto de toda su historia. Además, el primer episodio de esta nueva edición es ya uno de los mejor valorados de toda la franquicia, demostrando así la fortaleza y el gran éxito que sigue cosechando el formato en España.

La versión española de ‘Drag Race’ llegó a atresplayer en 2021 y, desde entonces, ha consolidado una comunidad propia de seguidores alrededor de un formato convertido en fenómeno internacional. ‘Drag Race España’ está producido por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios, tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Con ‘Reina, reina y reina’, Onda Cero Podcast amplía el universo de ‘Drag Race España’ y ofrece a sus seguidores una cita semanal para seguir conociendo a las reinas cuando se apagan los focos de la pasarela. Porque abandonar la carrera no significa que se haya terminado la conversación.