"Estuve muerto siete segundos y decidí volver": el testimonio del científico español que cruzó el umbral de la muerte

El neurocientífico Álex Gómez Marín, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), vivió una experiencia límite que cambió por completo su forma de entender la vida, la mente y la muerte. "Soy un científico que casi muere", así comienza su libro La ciencia del último umbral (Temas de Hoy), en el que relata cómo una experiencia cercana a la muerte lo llevó a replantearse todo lo que creía saber sobre la conciencia.

El físico y neurocientífico ha contado su historia en una entrevista con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola en La Rosa de los Vientos. Allí explicó que lo que vivió "no fue un sueño ni una alucinación", sino algo "más real que la propia realidad".

"Estuve siete segundos al otro lado. Vi una luz dorada y tres figuras que vinieron a recibirme. Me ofrecieron cruzar, pero decidí volver", relata el científico.

¿Por qué "murió"?

La experiencia ocurrió hace algunos años, cuando Gómez Marín sufrió una hemorragia interna que lo mantuvo ingresado varios días. Poco a poco se fue debilitando hasta entrar en una situación crítica. "Estaba en un pozo con una luz dorada arriba y tres guías espirituales que me ofrecían ayuda para salir. En ese momento decidí regresar, pensé en mis hijas pequeñas y pedí volver", explica.

El investigador asegura que en ese instante no sintió miedo, sino una profunda paz. "Allí no hacía falta pensar, simplemente sabía. Sabía que todo estaba bien", contó. Aquellos segundos marcaron un antes y un después en su vida personal y profesional.

"Morirse es muy bonito"

Lejos de interpretar su experiencia desde la fe o la religión, Gómez Marín aboga por un diálogo entre la ciencia y la espiritualidad. “No soy religioso, pero sé que lo sagrado existe”, afirma. "Durante mucho tiempo el materialismo nos dijo que solo hay materia y nada más. Pero el amor, el dolor o la conciencia también son reales, aunque no se midan".

El investigador asegura que perder el miedo a la muerte ha sido liberador:

"Creo que morirse es muy bonito. Tenemos mucho miedo, pero los que hemos estado con un pie allí y hemos vuelto sabemos que es una experiencia hermosa. Y mientras tanto, hay que recordar que también hay vida antes de la muerte".