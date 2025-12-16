Ya es oficial: este es el día en el que el cometa interestelar 3I/Atlas estará más cerca de la Tierra que nunca

El cometa 3I/Atlas, que tantas teorías ha generado desde su descubrimiento el pasado mes de julio, estará más cerca que nunca de la Tierra este próximo viernes 19 de diciembre. Ese día pasará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros, o lo que es lo mismo, 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

Este acercamiento no implica ningún peligro para el planeta ni para el Sistema Solar. Además, en el momento de máximo acercamiento estará al otro lado del Sol. El cometa interestelar 3I/Atlas tiene un diámetro de entre 10 y 30 kilómetros y viaja a una velocidad superior a 68 kilómetros por hora -unos 245.000 kilómetros por hora-. Por eso, la Agencia Espacial de Astronomía (ESA) ha rechazado enviar una sonda a investigarlo o para aterrizar sobre él.

La última imagen que se ha obtenido de él desde el observatorio de rayos X XMM-Newton captó un brillo débil, pero indudable, de rayos X de baja energía. Por eso, en la imagen el fondo del espacio es de color azul y el cometa es rojo, porque presenta radiación, algo completamente normal. Esto sucede porque los gases liberados por el cometa entran en contacto con el viento solar.

Se sabe que es un objeto interestelar por las dimensiones de su órbita

El cometa 3I/Atlas es el tercer objeto que los investigadores han descubierto en los últimos años que no pertenece al Sistema Solar. Esto es porque su órbita es superior a 1. Los objetos que pertenecen al Sistema Solar tienen una órbita de entre 0 y 1, tal y como explicó en Onda Cero la astrónoma Julia de León, que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Si bien, la del 3I/Atlas es de "seis y algo". "En el momento en el que la excentricidad es superior a uno, no es una órbita, es una hipérbole, ese objeto no está ligado gravitacionalmente al sol", comentó la astrónoma en el programa La Rosa de los Vientos. El 4 de julio, con el telescopio de Canarias -el mayor telescópico infrarrojo del mundo- los astrónomos confirmaron que era un cometa "de forma extensa". "Fuimos los primeros en observar su espectro, sus colores y estudiar su imagen", aseguró De León.

Descartadas las teorías que dicen que no es real

El cometa 3I/Atlas ha generado muchas teorías desde su descubrimiento, la mayoría de ellas sobre si es real o no. Esto es porque al principio no detectaban "actividad planetaria" y por eso el profesor Avi Loeb, de Harvard, planteó una hipótesis sobre la posibilidad de que fuera un objeto extraño, indicó la astrónoma. Loeb ya hizo lo mismo cuando se descubrió Omamua, otro de los objetos interestelares.

Si bien, esta teoría está descartada, porque se ha confirmado que es un cometa. "Va a mayor velocidad que otros. Es extraño para un cometa habitual, pero no para este tipo de cuerpos celestes", tal y como aseveró el investigador Manuel Carballal también en Onda Cero. Si bien, a diferencia de otros como el cometa Halley -que llega, atraviesa el Sol y se va-, el cometa 3I/Atlas llegará y se irá, porque es de un solo paso.

Al viajar por el Sistema Solar expulsa una cola de polvo de su núcleo

Por su parte, el director de la ESA, Josef Aschbacher, también ha rechazado las "especulaciones" que han surgido en torno al cometa 3I/Atlas. "Lo hemos observado muy bien y puedo asegurar que no son alienígenas (...). Es un cometa que se mueve a muy alta velocidad y está pasando por nuestro sistema solar. Lo hemos medido, lo estamos observando y sabemos muy bien lo que pasa", ha aseverado en una entrevista en Europa Press.

El explorador de lunas heladas de Júpiter (Juice) también ha captado una fotografía del 3I/Atlas que muestra los elementos que salen de él para entender "cómo funcionan los cometas que vuelan a muy alta velocidad", ha añadido Aschbacher. Las observaciones han descubierto que mientras viaja por el Sistema Solar expulsa una columna de polvo desde la cara calentada por el sol, así como una cola de polvo de su núcleo, similar a los cometas que se originan en el Sistema Solar.

La última vez que el 3I/Atlas estuvo tan cerca del Sol fue el pasado 29 de octubre, cuando pasó a 203 millones de kilómetros. Ese día, la NASA activó el protocolo de defensa para coordinar los telescopios de todo el mundo y poder medirlo bien, ya que era la mejor oportunidad para recabar datos. Algo similar ocurrirá este próximo 19 de diciembre.