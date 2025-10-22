Una astrónoma desvela toda la verdad sobre el objeto interestelar 3I/Atlas: "Hay algunas cosas que lo hacen un poco diferente..."

Desde hace unos días, hay mucho revuelo por el descubrimiento del cometa 3I Atlas. Hay quienes han afirmado que se trata de un objeto extraterrestre o de una nave espacial, porque se mueve muy rápido. Si bien, en el programa 'La Rosa de los Vientos', la astrónoma Julia de León, que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias, ha resuelto todas las dudas. "Todo está dentro de lo normal", ha afirmado.

Según la astrónoma, el problema está en la terminología, en el uso de la palabra "visitante", porque "anima a la imaginación", anima a pensar que puede tratarse de algo "alienígena". Sobre algunas afirmaciones que aseguran que tiene una forma extraña, de León ha comentado que tiene cola, como otros cometas, "pero que las colas son de distintas formas y extensiones".

Es un cometa, todo está dentro de lo normal

En cuanto al movimiento y la velocidad, otros datos que se han puesto en duda, la astrónoma ha negado que estén fuera de lo común. "Es la que se espera para las aceleraciones que produce". Sí, hay algunas cosas que lo hacen "un poco diferente" de los cometas que se ven en el sistema solar, como que "tiene una abundancia un poco alta de dióxido de carbono", pero reitera que "todo está dentro de lo normal".

"3I ATLAS es un cometa, hemos detectado emisión, hemos detectado radicales libres que se liberan cuando se ionizan las moléculas que se observan en los cometas también en el sistema solar, hemos medido esas líneas, hemos estudiado la emisión de polvo. Es un cometa", ha aseverado. Sin embargo, no se volverá a ver en las próximas decenas o cientos de miles de años, porque es un cometa de un solo paso.

Por qué se sabe que no pertenece al sistema solar

El cometa 3I Atlas es uno de los tres objetos interestelares que los científicos han descubierto en los últimos años -los otros son Oumuamua, descubierto en 2017, y 2I Borisov, descubierto en 2019-. Aunque cada uno tiene sus propias características, "creemos que todos son de origen natural" y "parecidos" a los cuerpos que hay en el sistema solar.

Un objeto interestelar es un "pequeño cuerpo", suelen ser asteroides y cometas que "no están ligados gravitacionalmente a nuestra estrella". Proceden de sistemas planetarios similares al nuestro o en formación, pero en otras estrellas, y esto se sabe gracias a las órbitas, que se miden de cero a uno. "En el momento en el que la excentricidad es superior a uno, no es una órbita, es una hipérbole, ese objeto no está ligado gravitacionalmente al sol".

El cometa 3I Atlas se sabe que no pertenece al Sistema Solar, porque el 2 de julio, un día después de ser descubierto, se confirmó que su excentricidad es superior a uno. "De hecho, es la más alta de los tres, tiene seis y algo", ha señalado. Ya el 4 de julio, gracias al telescopio de Canarias, que es el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo, "fuimos los primeros en obtener un espectro, sus colores y estudiar su imagen". Así pudieron confirmar que es "un cometa y que tenía una forma extensa".

Por qué algunos afirman que el cometa 3I Atlas es una nave espacial

Sobre las afirmaciones acerca de que el cometa 3I/Atlas es de origen alienígena vienen de lejos, ya que pasó lo mismo cuando Omuamua fue descubierto. Al principio detectaron que una "aceleración no gravitacional", el objeto se aceleraba, pero no por la atracción gravitatoria del Sol. Aunque es algo habitual en los cometas, en este caso "no veíamos actividad cometaria".

Como había incertidumbre, el profesor Loeb, de Harvard, plateó la hipótesis de que era un objeto extraño. Sin embargo, esa hipótesis finalmente fue tirada por tierra. El profesor Loeb "ha intentado hacer lo mismo con el cometa 3I Atlas", ha asegurado la astrónoma española.

No hay apagón informativo, pero pesan más los bulos

Asimismo, de León ha comentado que no ha habido un apagón informativo sobre este asunto, sino que pesan más los "bulos" que hay en internet, que es "un jardín donde todo crece". La realidad es que la NASA y las agencias espaciales europeas están en un "impass" porque desde la Tierra no se puede ver, pero cuando pase "el perihelio"-punto de la órbita más cercano al Sol- se volverá a ver.

"Hay muchísimas publicaciones, no hay apagón informativo", ha respondido contundentemente. Desde el primer momento "nos pusimos las pilas" y se ha observado siempre que se ha podido. Con el paso del tiempo se completará "un censo" en el que habrá más información. Además, ha avisado de que "habrá más por venir, seguro", porque han detectado "pequeños discos protoplanetarios y pequeños cuerpos que han escapado" de otros sistemas planetarios.