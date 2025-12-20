WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles a partir de 2026: comprueba si el tuyo está en la lista

Como cada año, varios teléfonos móviles quedan inhabilitados para disfrutar de las novedades de WhatsApp debido a su antigüedad, y 2026 no es diferente. A partir del próximo mes de enero, la plataforma de mensajería exigirá nuevos requisitos mínimos que cumplir. De esta manera, los móviles deberán tener, al menos, instalado la versión Android 5.0 (Lollipop) o iOS 15.1 en el caso de dispositivos Apple.

Por tanto, los dispositivos que no puedan actualizar a estas versiones del sistema quedarán excluidos del soporte oficial y con el tiempo no podrán utilizar WhatsApp.

Los iPhone que dejarán de ser compatibles con WhatsApp

En el caso de Apple, los modelos de iPhone que dejarán de ser compatibles con esta red social a partir de enero de 2026 son:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Esto ocurre porque no podrán actualizar a iOS 15.1 o superior. Por ello, aunque el iPhone pueda encenderse y aparentemente funcione con normalidad, no podrá instalar la app de WhatsApp ni disfrutar de sus actualizaciones.

En el caso de Android, los modelos que dejarán de ser compatibles con WhatsApp son más variados, ya que engloban dispositivos móviles de la marca Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei y HTC. Entre los más destacados se encuentran:

Galaxy Note 2

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

LG Nexus 4

LG Optimus L7 II

LG G3

Huawey Ascend Mate

HTC One M8

Qué hacer si mi móvil está afectado

Para los dispositivos que se vean afectados, los expertos recomiendan hacer una copia de seguridad en iCloud (iPhone) o Google Drive (Android) para no perder las conversaciones de WhatsApp. También es indispensable hacerse con un nuevo teléfono móvil que cumpla con los requisitos mínimos (Android 5.0 o iOS 15.1) si se quiere seguir utilizando esta red social.