Circula en redes sociales un vídeo que se ha hecho viral en el que se ve al exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, dándole un puñetazo al ahora exministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, esta publicación se presenta como imágenes reales pero, la realidad es que es un bulo, ya que el clip está manipulado.

Y es que Jesús Gil falleció en 2004, por lo que el vídeo, además de falso, no es actual. Esto, según Newtral, se ha podido determinar mediante a la segmentación del clip, ya que, a partir de una búsqueda en Google de una de las partes del vídeo, se puede concretar que el vídeo original fue publicado en YouTube hace más de diez años.

No, en el vídeo original no aparecen ni Puente ni Sánchez

Realmente, el vídeo existe, pero ninguno de las dos personas a las que Gil, supuestamente, da un puñetazo son Sánchez ni Puente.

Y es que en marzo de 1996, cuando Jesús Gil era el presidente del Atlético de Madrid, hubo un incidente en la sede de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), actualmente LaLiga, en Madrid. Según medios de comunicación, Gil se encaró con José María Caneda, entonces presidente de la SD Compostela, por unas declaraciones que hizo el día de antes en las que llamó "tontos" a sus votantes de Marbella.

Junto a José María Caneda estaba también José González Fidalgo, que en ese momento era gerente de la SD Compostela. Durante el incidente, los tres hombres empiezan a lanzarse amenazas y es entonces cuando Gil le da un puñetazo a Fidalgo. Básicamente, el vídeo real se ha modificado para cambiar los rostros de los dirigentes de la SD Compostela por los de Pedro Sánchez y Óscar Puente.

El final de este disparatado suceso fue que, tras lo ocurrido, Gil fue inhabilitado diez meses, mientras que Caneda y Fidalgo cuatro.