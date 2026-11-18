Hay un vídeo ciculando en redes sociales protagonizado por muñecos en el que se afirma que, si se utiliza el DNI digital para votar en las elecciones del 29N habrá un supuesto pucherazo, ya que los lectores de códigos QR del documento marcarán automáticamente el voto a favor del PSOE. No obstante, la Junta Electoral Central (JEC) ha señalado que se trata de un bulo.

En este sentido, la JEC ha explicado cómo funciona el sistema electoral y ha informado que el lector del documento de indentidad digital no se usa para registrar el voto a favor de ningún partido, sino para verificar la identidad del votante y comprobar que figura en el censo y que le corresponde votar en esa mesa.

¿Cómo funcionará el DNI digital para votar el 29N?

La JEC, que recientemente ha autorizado el uso del DNI digital en los móviles para efectuar el voto en las elecciones del 29N, ha desmentido este vídeo señalando que se trata de un "bulo". La JEC ha aclarado que el DNI digital "únicamente sirve para identificar al votante ante su mesa electoral" y que tampoco se almacenan los datos de identificación, ya que los datos del ciudadano permanecen en la pantalla "durante un corto período de tiempo" pero luego no quedan almacenados.

Newtral, por su parte, ha calificado este contenido de engañoso, además de contener datos incorrectos e ignorar elementos importantes dando una impresión imprecisa o falsa.

Una vez identificado, el votante deposita en la urna electoral el sobre que contenga la papeleta de su elección, de igual manera que haría con el DNI físico. Tal como explica el Ministerio del Interior, los votantes que no quieran usar el DNI digital también pueden acreditar su identidad ante la mesa electoral presentando el DNI físico, el pasaporte o el permiso de conducir originales, aunque estén caducados y sin que sean válidas las fotocopias.