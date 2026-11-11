El vídeo de niños gazatíes en tiendas de campaña inundadas es falso, ha sido creado con IA

Han sido varios los usuarios en redes sociales los que han compartido un vídeo que supuestamente muestra a varios niños de Gaza en el interior de una tienda de campaña inundada, mientras sufren fuertes corrientes de agua a raíz de estas inundaciones. Sin embargo, este vídeo es falso, ya que ha sido generado con inteligencia artificial (IA).

Algunas de estas publicaciones en plataformas como Facebook, TikTok y X, venían con mensajes como: "Gaza, el sufrimiento de los niños en el frío del desplazamiento. En Gaza, ni siquiera un refugio ofrece protección a los niños palestinos. Tras sobrevivir a la guerra y al desplazamiento, ahora deben soportar también el frío y las inundaciones, mientras el mundo sigue mirando". No obstante, este clip, creado con IA, ha sido difundido por el medio de comunicación proiraní HispanTV con motivo de las inundaciones que ha habido en las tiendas de campaña de Gaza pero que, pese a los desbordamientos que sí ha habido, no existe la situación en la que estos niños se hayan visto en esta desagradable situación.

¿Por qué es un bulo? Esto dice Ibercheck

Según una búsqueda de Ibercheck de los fotogramas clave del vídeo, estos se dirigen a varias publicaciones de diciembre de 2025 en Facebook y YouTube. En su momento, el vídeo fue verificado por Lead Stories, pero que determinó que el contenido había sido publicado originalmente por un perfil de TikTok que lo etiquetó como creado con IA. Este usuario de TikTok borró el vídeo, pero una versión archivada permite comprobar que el contenido fue generado con inteligencia artificial.

Las herramientas de detección de contenido creado con IA también arrojan indicios de que ha sido generado con IA, ya que el vídeo presenta incoherencias visuales propias de los contenidos hechos con IA. Algunos ejemplos son que, al fondo, se observa a una persona con los rasgos faciales distorsionados y las manos de algunos niños aparecen deformadas. Por otro lado, también se ve a un niño con una chaqueta verde que se agarra a otra persona cuyo cabello tiene el mismo color que la prenda.