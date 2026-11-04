El portero Owono no ha publicado ningún comunicado en sus redes sociales dirigido a la familia del futbolista Jesús de Miguel

Está circulando en redes sociales una captura de pantalla de una supuesta publicación en X del futbolista Jesús Owono, portero del FC Andorra, que muestra un comunicado pidiendo disculpas a la familia, los compañeros y el entorno de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido tras una acción del portero durante un partido. Sin embargo, esta publicación es falsa. Este comunicado no ha sido publicado por Owono, sino por una cuenta que suplanta su identidad, tal como han podido comprobar los compañeros de Newtral.

El contexto es que el futbolista Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, falleció el pasado martes tras sufrir un fuerte choque con Owono durante un partido celebrado el día anterior. El partido fue suspendido por motivos médicos y el jugador del Tenerife fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció horas después, según confirmó el propio club a través de sus redes sociales.

Una cuenta falsa: la captura que comparten en redes sociales

La captura que muchos usuarios están compartiendo en redes sociales procede de una cuenta falsa que suplanta al portero del Andorra. Y es que en el momento de publicación de esta verificación, el perfil no se encuentra disponible. Además, la cuenta real de Owono en X se encuentra inactiva desde diciembre de 2024, cuando el portero todavía era jugador del Deportivo Alavés. Este perfil es el oficial, ya que era el que mencionaba el propio club alavés en sus publicaciones.

Owono opta por apartarse de las redes

Medios deportivos recogen que el portero de Guinea Ecuatorial ha optado por apartarse de las redes sociales, señalando que su intención es ponerse en contacto con la familia de De Miguel para trasladarle sus disculpas. Por su parte, el equipo andorrano trasladó su pésame a la familia de De Miguel y al CD Tenerife a través de un comunicado en su cuenta de X.

La confusión con Michael Owono

El apellido del portero andorrano ha causado confusión con algunos usuarios de redes sociales. Muchos lo han confundido con Michel Owono, jugador del CF Can Vidalet de Llobregat, equipo de la Lliga Elit catalana. Michael Owono aclaró en un comunicado que no tiene "ninguna relación con lo sucedido", pero expresó sus condolencias "en estos momentos tan difíciles". "Me están confundiendo por mi apellido y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas".