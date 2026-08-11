Los bulos del caos en Ceuta: imágenes falsas hechas con IA y vídeos descontextualizados

La tensión generada en Ceuta a causa de la crisis migratoria de los últimos días ha atraído la atención internacional hacia España. Entre los contenidos difundidos en medios y redes sociales, se han colado grabaciones antiguas fuera de contexto, escenas registradas en otros países e imágenes creadas con Inteligencia Artificial. Los compañeros de Newtral han recopilado algunos de los bulos que más se han extendido recientemente.

Ceuta y Melilla no figuran en la ONU como "colonias" reclamadas por Marruecos

Una de las afirmaciones falsas que más han calado en internet sostiene que Naciones Unidas considera a Ceuta y Melilla "colonias españolas" y que habría instado a España a devolver ambos territorios a Marruecos. La realidad es completamente distinta: la ONU no incluye a Ceuta y Melilla en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización. Aunque Marruecos reivindica su soberanía desde hace décadas, la organización internacional no comparte la postura difundida en redes.

Las imágenes del Ejército desplegado en Ceuta son generadas con IA

En esta línea, otra de las publicaciones muestra un gran despliegue del Ejército como respuesta a la situación, pero se trata de un bulo generado con IA. El Gobierno informó de que decidió desplegar a las Fuerzas Armadas para "mantener la seguridad" en Ceuta.

Los disturbios atribuidos a Melilla corresponden a Nador

En otros vídeos viralizados aparecen vehículos incendiados, altercados y enfrentamientos. La realidad es otra: son disturbios registrados en Nador (Marruecos) y asignados falsamente a la ciudad autónoma.

Las imágenes que sugieren una "oleada masiva de migrantes" son de Libia en 2023

En las redes también se ha compartido el vídeo de una multitud caminando junto a un mensaje que sugiere una llegada masiva a Ceuta. Es un bulo que recupera imágenes antiguas grabadas en Libia en el año 2023.

Tampoco son imágenes de una llegada masiva a Ceuta: es un evento en Turquía

En otra publicación parecida se muestra a cientos de migrantes entrando supuestamente a Ceuta a través de una zona montañosa. En realidad, se trata de una ceremonia de conmemoración del profeta Noé en el monte Cudi, situado en el sureste de Turquía.

Falsas proclamas bélicas atribuidas al mando militar de Marruecos

Varias publicaciones afirman que el general Mohamed Haramou presumió de poder "tomar Ceuta en 10 minutos". No existe rastro alguno de esas declaraciones; es un bulo reciclado que ya se propagó durante el pico migratorio de 2021.

La realidad tras los camiones abarrotados en las carreteras marroquíes

Grabaciones de vehículos de carga repletos de jóvenes se han expuesto como traslados organizados hacia la frontera española. Aunque las imágenes son auténticas y se tomaron cerca de Tetuán y Ain Lhcen, no hay pruebas que confirmen su destino final.

El vídeo del agente marroquí abriendo el paso fronterizo corresponde a 2021

Se ha vuelto a viralizar un fragmento donde la policía de Marruecos facilita la entrada de migrantes a través de una cancela. La escena es verídica, pero no actual: tuvo lugar en la crisis fronteriza de hace cinco años.

Una cuenta apócrifa simula una advertencia del Mossad a España

Ha corrido como la pólvora una captura atribuida a la inteligencia israelí asegurando que "la caída de España ha comenzado". La publicación salió de un perfil falso creado en marzo de 2026, sin vinculación oficial y que ya ha sido clausurado por la red social.

Sin noticias sobre la supuesta desaparición de la joven que grabó a los migrantes

Se ha afirmado en redes que una joven habría desaparecido tras difundir vídeos de las llegadas a la playa. Ni la plataforma Sos Desaparecidos ni los registros públicos tienen constancia de la alerta, tratándose además de un montaje con cortes grabados en EE. UU.

Disturbios en el fútbol francés presentados como caos en las calles ceutíes

Secuencias de vándalos volcando mobiliario urbano no guardan relación con la vertiente migratoria. Son imágenes grabadas en Tolosa (Francia) tras la celebración de un título futbolístico del PSG.

El etiquetado de la frontera en Google Maps no es reciente

Se ha denunciado que la plataforma cartográfica modificó a propósito el límite de Ceuta a "territorio en disputa" tras la crisis. En realidad, Google Maps mantiene esa línea discontinua en sus mapas desde al menos 2020.

Un fotograma manipulado por IA oculta un vídeo real de incidentes en la linde

Una foto fija de un agente tirando una piedra a un chico en el suelo presenta indicios claros de haber sido generados por IA. Sin embargo, la secuencia en vídeo de la que surge sí es verídica y circuló a principios de agosto en medios marroquíes.

Un incidente policial en Colombia atribuido a la Policía Nacional

Un vídeo de un choque entre agentes y un adolescente se ha movido acusando a las fuerzas españolas de represión en Ceuta. El suceso aconteció en Colombia y el vestuario policial no coincide con el español.

Concentraciones en la calle Ferraz descontextualizadas

Imágenes de manifestantes increpando al Gobierno se han hecho pasar por protestas vinculadas a Ceuta. El vídeo original corresponde a las marchas contra la amnistía frente a la sede del PSOE en Madrid a finales de 2023.

La falsa persecución de un migrante por parte de un perro guardián

Se ha afirmado que un perro echó a un intruso de una vivienda en Ceuta. El vídeo fue grabado semanas antes en la localidad murciana de Torre Pacheco por la propia familia del joven, que estaba jugando.

Manipulación fotográfica de la reunión entre Zapatero y Mohamed VI

Vuelve a difundirse un montaje donde se ubica un mapa del 'Gran Marruecos' a espaldas del expresidente español. En la instantánea original de 2004 figuraba en su lugar una placa conmemorativa por los atentados de Casablanca.

Un equipo de televisión belga confundido con reporteros de RTVE

Se ha acusado a la televisión pública española de orquestar "posados" con niños en las playas ceutíes. No obstante, las imágenes corresponden a un equipo del canal público belga VRT NWS durante una cobertura informativa.

Policías decomisando comida en mal estado, no alimentando a migrantes

Se aseguró que agentes marroquíes instalaron puntos de avituallamiento para los migrantes en ruta hacia Ceuta. Las imágenes captan en realidad una redada contra el comercio de alimentos caducados en las inmediaciones de Marrakech.

Las labores de limpieza del servicio de San Fermín vendidas como basura en Ceuta

Secuencias de calles siendo despejadas por los servicios operacionales no corresponden a la ciudad autónoma, sino a los trabajos posteriores a las fiestas de Pamplona de este mismo verano.

Un andén colapsado en la red ferroviaria marroquí

Imágenes de una estación repleta de pasajeros no se tomaron en suelo español. El metraje sitúa la escena en la terminal de Kenitra, dentro del territorio de Marruecos.

Un saqueo a un comercio británico atribuido a la crisis norteafricana

Un atraco a mano armada en una tienda de ropa no ocurrió en la ciudad autónoma. Las imágenes pertenecen a un asalto registrado a mediados de mayo en una tienda deportiva en Londres.

Sin pruebas del avance de 100.000 argelinos impulsados por su ejército

Mensajes virales afirman que una marea de personas cruza Marruecos enviada desde Argelia con destino Ceuta. Diversas fuentes encuadran las imágenes en desplazamientos habituales en la frontera entre Malí y Argelia.

Un vídeo en El Jadida presentado como una travesía a nado hacia España

Un joven grabado con un mástil extensible en el agua no estaba cruzando a Ceuta. El creador del contenido aclaró que la escena se rodó en la costa de El Jadida, a varios cientos de kilómetros de distancia.

Desembarcos en las playas de Almería rescatados del archivo de 2023

Imágenes de lanchas rápidas tocando tierra firme se han difundido como nuevas incursiones en la costa andaluza ligadas a la crisis ceutí. Se trata de una grabación realizada en Adra en 2023.

Instantáneas de enseres y calzado flotando creadas mediante software informático

Fotografías de calzado abandonado en el mar atribuidas a grandes agencias internacionales resultaron ser falsas. La propia agencias Reuters confirmó que no pertenecen a su archivo y que han sido generadas mediante IA.