El Sindicato de Vivienda de La Rioja consigue una prórroga en un desahucio previsto para esta mañana

La autoridad judicial ha decidido suspender el desahucio previsto para este lunes de una mujer y su hijo, de 14 años, en la calle Segundo Arce, de Logroño, y aplazarlo hasta el próximo 29 de mayo a las 12:30 horas, al ser vivienda habitual de la afectada y que se admita un informe de vulnerabilidad que, a pesar de haber sido entregado, no se había acogido en el procedimiento judicial. Hasta ese momento, además, las partes podrán seguir negociando una posible solución a la situación.

La entidad conovocaba a mediodía una concentración de urgencia para detener el desahucio; según informan, la afectada reside en una vivienda propiedad del fondo de inversión Témpore Properties SOCIMI (perteneciente a la SAREB) con un contrato a siete años desde el año 2021. El Sindicato denuncia acoso inmobiliario por agentes de la compañía para forzar la salida de la inquilina, como obligarla a firmar renovaciones de contrato, amenazas de intervención policial o inventarse deudas que ya pagadas.

Alvaro Marqués, portavoz del sindicato en La Rioja, decía en nuestros micrófonos que medio centenar de personas ha secundado la concentración convocada, la primera que convocaban, para intentar frenar el desahucio. Señalan que procedimiento actual nace de un supuesto impago de dos meses en 2022, que fue en realidad una compensación económica pactada con la propia empresa, pero que Témpore utilizó para judicializar el caso.

El sindicato critica a la justicia riojana, ya que el juzgado no solicitó el informe de vulnerabilidad preceptivo en ningún momento del proceso, que se ha alargado cuatro años de forma inexplicable. Apuntan que todo se debe a que el fondo de inversión necesita vaciar el edificio de inquilinos para poder vender los activos o acceder a las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda Asequible.