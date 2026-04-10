La campaña “Sleep on the road” ofrece diagnósticos gratuitos del sueño en Logroño

El camión de la campaña “Sleep on the road” está instalado en el Parque Gallarza, donde hoy viernes atenderá al público hasta las 14:00 horas y reanudará su actividad de 15:00 a 19:00. Además, mañana sábado continuará ofreciendo sus servicios en horario de 10:00 a 14:00.

Muchos riojanos ya se están acercando a esta unidad móvil impulsada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica para conocer de primera mano la calidad de su sueño y detectar posibles trastornos.

El 48% de los españoles tiene dificultades para descansar adecuadamente. Además, más de 600.000 personas reciben tratamiento por apnea obstructiva del sueño en España, mientras que se estima que cerca de dos millones la padecen sin haber sido diagnosticadas. Ante esta realidad, iniciativas como la campaña “Sleep on the road” buscan concienciar y facilitar el acceso a la detección precoz de estos trastornos.

Uno de los principales atractivos de esta campaña es la posibilidad de realizar un diagnóstico gratuito de trastornos del sueño a través de un camión itinerante dividido en cinco zonas diferenciadas.

La primera está dedicada al diagnóstico. En ella, los visitantes pueden conocer de cerca cómo se detecta la apnea obstructiva del sueño gracias a una cama y una almohada inteligentes que miden variables clave. También se muestra la polisomnografía, considerada actualmente la prueba de referencia.

La segunda área se centra en el tratamiento. Aquí se presentan dispositivos como la CPAP (presión positiva continua en la vía respiratoria) y la auto-CPAP, junto a sistemas de telemonitorizacióndomiciliaria que permiten observar cómo se regulan las apneas. Además, un otorrinolaringólogo y un odontólogo explican el funcionamiento de los dispositivos de avance mandibular, elaborados a medida.

La tercera zona aborda el componente cardiometabólico. A través de material audiovisual, se explica cómo la obesidad actúa como factor de riesgo en la apnea del sueño. Los asistentes pueden medirse la saturación de oxígeno, la tensión arterial, el peso y la composición corporal, en un espacio enfocado a la concienciación sobre la salud.

La cuarta zona, de carácter más relajante, recrea un entorno ideal para la higiene del sueño, con un espacio “chill out” y contenido didáctico orientado a mejorar los hábitos de descanso.

Por último, la quinta área está dedicada a la evaluación personalizada. Los visitantes pueden completar cuestionarios digitales y, en los casos de alto riesgo, se les ofrece un dispositivo WatchPAT, un reloj que permite realizar un estudio del sueño en casa. El informe resultante orienta tanto al usuario como a los profesionales sobre la necesidad de acudir a una consulta médica especializada.

Para conocer más de cerca cómo funciona esta iniciativa y la importancia de detectar a tiempo los trastornos del sueño, hemos hablado con María Torres, enfermera de respiratorio y especialista en sueño