El pan sobado de La Rioja estrena sello y busca la Indicación Geográfica Protegida

El pan sobado de La Rioja mostrará, a partir de ahora, un nuevo sellado, que sustituye a la habitual vitola de papel; una iniciativa presentada esta mañana por la Asociación de Fabricantes y Expendedores de Pastelería y Panadería de La Rioja, ARFEPPAN, para reforzar su identidad visual y seguir las directrices europeas.

El pan sobado de La Rioja es uno de los productos más representativos de la tradición alimentaria regional y, mediante este marcado, se pretende garantizar su origen y calidad.

Además, desde ARFEPAN, tratarán de que lograr el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida, IGP, como apuntaban su presidente y su secretaria, Eduardo Villar y Adelaida Alútiz.

Villar insistía en la importancia de impulsar este producto y a las empresas que lo hacen posible.

Señalaba que el contexto internacional no ha afectado a su precio y que apuestan por la harina riojana y los productos que lo acompañan como el chorizo, el aceite y el queso.