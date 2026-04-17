Accidente Laboral

Fallece un trabajador de 43 años en Albelda al sufrir una descarga eléctrica

A pesar de realizarle maniobras de reanimación durante varios minutos, la descarga le ha provocado una parada cardiorrespiratoria que ha causado su fallecimiento

Diana Victoriano

Logroño |

Fallece un trabajador de 43 años en Albelda al sufrir una descarga eléctrica
Fallece un trabajador de 43 años en Albelda al sufrir una descarga eléctrica | Google Maps

Según informa la Guardia Civil, un trabajador de 43 años y nacionalidad española ha fallecido tras sufrir la descarga eléctrica de un cable de alta tensión mientras realizaba labores en una finca situada en el polígono industrial El Juncal, en Albelda.

A pesar de realizarle maniobras de reanimación durante varios minutos, la descarga le ha provocado una parada cardiorrespiratoria que, lamentablemente, ha causado su fallecimiento.

El Equipo de Respuesta Inmediata de Intervención Psicosocial de Cruz Roja, ha tenido que prestar apoyo psicológico a familiares y allegados de la víctima tras este lamentable suceso.

La Guardia Civil ya instruye las diligencias pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos.

El suceso de este viernes suma una nueva víctima mortal en accidente laboral, tercera, en lo que va de año en La Rioja.

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