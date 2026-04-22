Alcachofas, calabazas y hoja de cardo componen las joyas que se lucirán en la pasarela de Ciudad de la Verdura de Calahorra

La trigésima edición de las Jornadas de las Verduras contarán con la última colección de joyas de verduras diseñada por el gemólogo y joyero Jesús Angel Ruiz y por el chef Esteban Alegría, del bar restaurante La Comedia.

Alegría realiza un minucioso tratamiento en verduras y hortalizas para su desecación, y, posteriormente, Jesús Ángel Ruiz las engarza de manera que se puedan portar como joyas.

Una obra de creatividad y delicadeza plasmada en 30 piezas que se exhibirán en la Pasarela 'Ciudad de la Verdura' el 24 de abril; y, tras el desfile, toda la colección estará expuesta y se podrá adquirir en la joyería Ruiz Domínguez.