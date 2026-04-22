Calahorra

Alcachofas, calabazas y hoja de cardo componen las joyas que se lucirán en la pasarela de Ciudad de la Verdura de Calahorra

El chef Esteban Alegría trata las verduras y hortalizas para su desecación, y, posteriormente, Jesús Ángel Ruiz las engarza para que se puedan portar como joyas

Cecilia Romero

Logroño |

La trigésima edición de las Jornadas de las Verduras contarán con la última colección de joyas de verduras diseñada por el gemólogo y joyero Jesús Angel Ruiz y por el chef Esteban Alegría, del bar restaurante La Comedia.

Alegría realiza un minucioso tratamiento en verduras y hortalizas para su desecación, y, posteriormente, Jesús Ángel Ruiz las engarza de manera que se puedan portar como joyas.

Una obra de creatividad y delicadeza plasmada en 30 piezas que se exhibirán en la Pasarela 'Ciudad de la Verdura' el 24 de abril; y, tras el desfile, toda la colección estará expuesta y se podrá adquirir en la joyería Ruiz Domínguez.

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