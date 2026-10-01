ARAD alerta de que en La Rioja las atenciones por adicción aumentan y son cada vez más graves

La Asociación Riojana para la Atención a personas con problemas de Drogas, ARAD, presenta su memoria de 2025, en el que se atendieron a 1.035 personas.

Observan que los casos aumentan y que cada vez son más graves y lamentan que el desconocimiento y el estigma que arrastra esta enfermedad hace que su tratamiento se demore alrededor de diez años, desde el inicio del consumo; lo que endurece la situación mental, física y social en la que llegan los usuarios. Montserrat Domínguez, presidenta de la asociación, apuntaba que esta demora aumenta en el caso de las mujeres.

ARAD cuenta con el trabajo de 9 profesionales que ofrecen servicios de tratamiento ambulatorio, orientación, apoyo en la inserción sociolaboral o proyectos específicos para mujeres como el enfocado a la prevención de la violencia.

El día 23 de octubre celebrarán una jornada dedicada al uso sexualizado de sustancias denominado “CHEM SEX”. Una práctica que definía la vicepresidenta de la entidad, María Milagro.