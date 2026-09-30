"AutorIA. La Rioja, tierra del Español", un viaje por la historia de nuestra lengua en San Millán de la Cogolla

Hoy se ha inaugurado “AutorIA: La Rioja, tierra del español”, una exposición, con vocación de viaje, que recorre más de mil años de la historia de nuestra lengua; desde sus primeras manifestaciones escritas hasta los retos que plantea la Inteligencia Artificial.

Más de 60 obras se atesoran en el lugar donde el latín comenzó a transformarse en romance; cuyo claustro inspiró a autores como Gonzalo de Berceo o María de la O Lejárraga: San Millán de la Cogolla, “obra de cien reyes”, como lo bautizó el autor Navarro Villoslada.

En la inauguración, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, hablaba del origen de este monasterio, con la figura fundamental de San Millán.

Así, del códice al código, AutorIA atesora piezas excepcionales, grandes autores y obras que han impulsado la expansión del español, una lengua que hablan más de 600 millones de personas en el mundo. Y de las raíces al legado; el pasado inspira a la tecnología en una de las paradas, que recrea cómo era el trabajo monacal mostrando, a través de gafas de realidad virtual, las rutinas de los monjes en la copia, traducción y elaboración de textos.

A través de esta exposición se eleva la trascendencia histórica, cultural y religiosa de los monasterios de Suso y Yuso. También cómo desde nuestra tierra se trabaja por seguir investigando acerca del español con instituciones como la Fundación San Millán de la Cogolla, el portal Dialnet de la Universidad de La Rioja o la UNIR, como entidad con mayor impacto en el mundo hispanohablante.

Claves que han motivado a instituciones como el Museo del Louvre, la British Library, el Museo del Prado, o a la Real Academia Española, a colaborar con esta exposición, completando una muestra de más de 60 piezas, de todo tipo, desde instrumentos como el clavecín de Bárbara de Braganza, vinculada al compositor barroco Domenico Scarlatti; pasando por esculturas recuperadas, como la Virgen de la Manzana, robada del monasterio en 1963 y que desde Málaga, vuelve años después a su origen en San Millán. O la Cruz de Marfil de San Millán.

AutorIA | Gobierno de La Rioja

Entre esas piezas añejas como la Virgen de la Manzana o la Cruz de San Millán, Autoría incluye la última tecnología para mostrar que: para que las máquinas puedan comprender el mundo, necesitan fuentes de valor.

Tanto es así que una de las salas proyecta cómo una niña conversa, a través de la IA con autores como Ana Matute o Rubén Darío.

AutorIA | Gobierno de La Rioja

Otro de las paradas álgidas de la exposición se disfruta dentro de la propia iglesia, en la que se proyecta la luz equinoccial atravesando el óculo y el trascoro para proyecta un círculo en el centro del crucero.

Autoría puede visitarse hasta el 10 de enero de 2027 y las entradas están disponibles en www.autorialarioja.com y también en la taquilla del Monasterio de Yuso.