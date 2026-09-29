La justicia estima íntegramente una demanda de Grupo Pancobo a Telefónica por plagio o uso indebido

La justicia da la razón a Grupo Pancorbo frente a Telefónica en un caso en el que la pyme riojana acusa a la multinacional de plagio o uso indebido.

El tribunal condena a Telefónica, en esta sentencia sin precedentes en España, relacionada con una solución de virtualización de escritorios para el entorno educativo a la que ambas entidades se presentaron conjuntamente en 2021.

Un año después, según la sentencia, la multinacional no cumplió el acuerdo entre ambas, que marcaba que, tras resultar telefónica adjudicataria del contrato, subcontrataría los servicios de Pancorbo.

La sentencia no es firme, hasta el 7 de octubre podría ser recurrida por Telefónica pero por el momento no ha realizado movimiento alguno.

Los letrados que acompañan a Grupo Pancorbo, desde el despacho de Soriano Zueco subrayan la complejidad de enfrentarse a una multinacional y la abundancia de pruebas a favor de la pyme riojana. Señalan que el contrato debe continuar según el pacto entre ambas firmas o trascendería a “incumplimiento de contrato”.