En Euskadi, 6.917 mujeres reciben algún tipo de protección de la Ertzaintza tras denuncia o conocimiento policial. Es uno de los datos que reflejan la incidencia de la violencia contra las mujeres en el País Vasco. La Ertzaintza reconoce que 97 mujeres se encuentran en la situación de riesgo más elevada.

Entre enero y octubre de 2026, la Ertzaintza ha registrado 6.646 delitos en las diferentes formas de violencia contra la mujer ejercida por parte de la pareja o expareja, por un familiar en el seno del hogar o contra su libertad sexual. Comparando con el mismo periodo del año anterior, este tipo de delitos ha crecido, en su conjunto, un 11,23 %. Durante este periodo, la Ertzaintza contabiliza 5.247 mujeres víctimas de estos delitos, lo que supone un ligero crecimiento del 0,86 % respecto al mismo periodo de 2024.

En lo que va de año, constan en los archivos policiales cuatro intentos de homicidio a mujeres por parte de su pareja o expareja. La gran mayoría de delitos en el ámbito de la violencia contra la mujer sigue relatando malos tratos habituales físicos coacciones y amenazas.