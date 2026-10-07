Pradales: "Quienes justificaron a ETA tienen una deuda moral pendiente"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado los sólidos valores humanistas que unieron al primer Gobierno Vasco de José Antonio Aguirre en 1936, al tiempo que ha recordado a quienes ampararon a ETA que aún tienen "una deuda moral pendiente".

Pradales ha intervenido en Gernika en el acto en recuerdo de la jura hace 90 años de Aguirre como lehendakari al frente de un ejecutivo "plural" conformado para tratar de parar "al enemigo" representado en las tropas de Franco, "pero no de cualquier manera", sino "respetando siempre los derechos humanos, la dignidad de los prisioneros e impedir una política de tierra quemada", ha destacado.

"Los principios humanistas del Gobierno Aguirre forman parte de nuestra brújula moral", ha remarcado.

Aquel gobierno se unió, por unos sólidos valores de "libertad, democracia y justicia social" y su acción política dejó a Euskadi como "enseñanza" que la sociedad vasca no se construye desde la imposición" sino desde "el diálogo permanente entre diferentes". Por ello, ha reflexionado Pradales, "quienes alentaron, ampararon o justificaron la violencia terrorista tienen todavía hoy una deuda moral pendiente".

Al acto solemne en la Casa de Juntas han asistido más de 200 invitados entre representantes de las instituciones vascas, partidos vascos menos Vox, además de sindicatos y otras entidades, que han sido recibidos frente al Árbol de Gernika por Pradales y los anteriores lehendakaris Juan José Ibarretxe, Patxi López e Íñigo Urkullu.

Aquellos valores fueron los que "sirvieron" para unir a personas con ideologías y sentimientos identitarios tan diferentes" y que, "en un contexto de guerra, desarrollaron una acción positiva para incidir en el bienestar de la población civil". Se perdió la guerra, ha recordado Pradales, y "Aguirre comenzó un duro camino de represión, cárcel y exilio". Pero, "su lucha por la libertad continuó y al final de la Segunda Guerra Mundial el ejecutivo de Aguirre desplegó una intensa actividad diplomática" y participó en la fundación de organismos europeístas.

"Miramos con orgullo a aquel Gobierno Vasco constituido hace 90 años", ha asegurado. Su acción política dejó como enseñanza que "una sociedad democrática no se construye ni sobre la imposición, ni sobre negación del otro. Al contrario. Se construye desde el diálogo permanente entre diferentes, sobre la pluralidad y la diversidad, buscando acuerdos". Por ello, ha dicho, "quienes alentaron, ampararon o justificaron la violencia terrorista tienen todavía hoy una deuda moral pendiente".