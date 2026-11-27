La mujer de 34 años acuchillada la tarde de este jueves por su expareja en una vivienda de Bilbao ha muerto en el Hospital de Cruces debido a la gravedad de las heridas infligidas, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El presunto agresor es un hombre de 47 años que fue arrestado por la Ertzaintza después de ser interceptado por dos agentes de la Policía Nacional, a los que solicitó ayuda una persona que residía con la víctima.

Los hechos sucedieron en torno a las 20:00 horas en una vivienda de la capital vizcaína, en la que el hombre presuntamente arremetió con un cuchillo contra la mujer, con la que había mantenido una relación sentimental.