El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha expresado "el dolor" del Gobierno Vasco y de la Ertzaintza ante "el terrible asesinato" de una mujer de 34 años en Bilbao tras ser apuñalada por su expareja, y ha asegurado que la víctima era objeto de "seguimiento continuo" por los agentes de la Policía vasca, aunque esta negaba "de forma reiterada" que conviviera con su agresor, que tenía una orden de alejamiento que quebrantó.

Zupiria, que ha participado en la concentración convocada en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao en repulsa por el crimen machista, en declaraciones posteriores a los periodistas, ha mostrado, en primer lugar, en nombre del Gobierno Vasco y la Ertzaintza, su "disgusto y pesar por el asesinato" de esta mujer que ha perdido la vida manos "del hombre que vivía con ella, en presencia de dos criaturas, sus hijos". "Es un hecho tremendo y, ante ello, nos sumamos al dolor que la sociedad vasca siente", ha apuntado.

El consejero ha destacado que "este asesinato demuestra también la dificultad que en muchas ocasiones se encuentra esta sociedad y sus instituciones para asegurar o garantizar la seguridad y la vida de estas mujeres" que mueren víctimas "de hombres viven a su alrededor o que conviven con ellas".

Objeto de seguimiento

En este sentido, ha destacado que la Ertzaintza hacía "un seguimiento continuo de la persona fallecida y el hombre que supuestamente ha causado su muerte tenía una orden de alejamiento que incumplió, y estaban conviviendo".

Tal como ha explicado, "esa convivencia ha sido negada por la víctima de forma reiterada". "Además de constatar la desgracia y la gravedad de lo sucedido, creo que también nos indica claramente que es imprescindible seguir adoptando todas las medidas que se puedan para intentar hacer frente a esta violencia estructural que existe en nuestra sociedad y que sufren las mujeres", ha indicado.