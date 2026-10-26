Detectado un caso de virus Shamonda en una explotación ganadera de vacuno ubicada en Donostialdea

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha detectado un caso de virus Shamonda tipo 2 (SHAV) en una explotación ganadera de vacuno ubicada en Donostialdea. Se trata del primer caso identificado en el territorio en el marco de las labores de vigilancia epidemiológica que la institución foral viene desarrollando sobre esta y otras enfermedades emergentes que afectan a la cabaña ganadera.

Según ha explicado en un comunicado, hasta la fecha, no se han detectado nuevos casos ni en esta explotación ni en otras explotaciones del territorio. No obstante, la Diputación mantiene activas las tareas de vigilancia y seguimiento con el objetivo de conocer la evolución de la situación epidemiológica y detectar precozmente cualquier posible nuevo caso.

A través de la Mesa de Sanidad Animal, se ha trasladado información al conjunto de agentes del sector ganadero sobre la situación detectada, los signos clínicos asociados a esta enfermedad y las medidas de prevención y vigilancia recomendadas.

En esta línea, la Diputación guipuzcoana ha recomendado al sector mantener una vigilancia reforzada de los animales, comunicar inmediatamente cualquier sospecha clínica a los servicios veterinarios, aplicar medidas de control de insectos en las explotaciones, reduciendo, en la medida de lo posible, la exposición de los animales a los vectores transmisores y extremar las medidas de bioseguridad habituales.

Tranquilidad

Asimismo, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que el virus afecta principalmente al ganado bovino y presenta una baja tasa de mortalidad en los animales.

Además, no se considera una zoonosis, es decir, no se transmite de los animales a las personas, por lo que su detección no supone un riesgo significativo para la salud pública.

Según ha detallado, el virus Shamonda (SHAV) es un virus perteneciente al género Orthobunyavirus, transmitido principalmente por dípteros (mosquitos) picadores del género Culicoides.

Fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

Durante el verano de 2026, el virus fue detectado por primera vez en Europa Central, identificándose una variante denominada Shamonda-Europe. El ganado bovino se considera un hospedador importante y es susceptible tanto a la infección como a la enfermedad clínica.

También parecen ser susceptibles de infectarse el ovino y el caprino, aunque sin clínica aparente. En équidos se han detectado animales positivos con sintomatología nerviosa, si bien no se ha podido demostrar hasta el momento una relación causal con los signos clínicos observados.

La mayoría de los animales adultos suelen recuperarse. Su impacto principal se da en la producción (reducción de la producción láctea) y en el caso de las hembras gestantes en posibles alteraciones reproductivas (abortos o fetos con malformaciones).