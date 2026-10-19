Itziar Okariz, Beatriz Olabarrieta y Kampai Espazioa, premios Gure Artea 2026

Itziar Okariz, Beatriz Olabarrieta y Kampai Espazioa han resultados ganadores de los premios 'Gure Artea 2026', que se entregarán en una ceremonia que se celebrará el próximo 28 de octubre en Tabakalera, en Donostia-San Sebastián.

Los premios serán de 30.000 euros para la vencedora en la categoría de 'Trayectoria artística'; de 25.000 euros, en la de 'Actividad creativa'; y de otros 25.000 euros, en la de 'Actividad realizada por diferentes agentes en el ámbito de las artes plásticas y visuales'.

El jurado ha decidido conceder el premio 'Gure Artea' al reconocimiento a la trayectoria artística a la creadora donostiarra Itziar Okariz (1965), que a través de 'performances', acciones, vídeos, instalaciones y piezas de texto, ha desarrollado durante más de 35 años una investigación artística centrada en las relaciones entre arquitectura, territorio, cuerpo, ritual, sexualidad y lenguaje.

El jurado ha destacado "la calidad artística de una obra que ha construido un lenguaje propio, capaz de integrar de manera coherente las dimensiones performativas y conceptuales", según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Okariz pertenece a una generación de artistas que introdujo el elemento 'performativo' como herramienta fundamental para la creación de significado, convirtiéndose en una referencia internacional en el ámbito de la performance contemporánea.

Por otra parte, el jurado ha decidido conceder el premio 'Gure Artea' a la actividad creativa a la artista Beatriz Olabarrieta (Bilbao, 1979).

Según la valoración del jurado, su práctica artística se desarrolla "como un campo de experimentación en el que los objetos y materiales adquieren una sensibilidad especial hacia las situaciones en las que se insertan". Su trabajo se caracteriza por una aproximación intuitiva y relacional, en la que la improvisación opera como una herramienta de conocimiento capaz de responder a las particularidades de cada contexto.

Además, destaca por su capacidad para intervenir mediante gestos mínimos y transformaciones sutiles sobre materiales cercanos a su estado original. En sus instalaciones aparecen de forma recurrente conceptos como la repetición, la fragilidad, el desgaste, los circuitos o los procesos automáticos.

El premio 'Gure Artea' al reconocimiento a la actividad realizada por diferentes agentes en el ámbito de las artes plásticas y visuales ha recaído en Kampai Espazioa, espacio autogestionado ubicado en Bilbao.

El jurado ha querido reconocer la labor desarrollada por este proyecto en apoyo a la creación contemporánea, especialmente en el ámbito de las prácticas escénicas y performativas y de las artes visuales. Desde su puesta en marcha, Kampai Espazioa ha impulsado un espacio de encuentro, producción y exhibición abierto a artistas, colectivos y agentes culturales de diferentes generaciones.

'Herramienta fundamental'

El viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe, ha destacado que las personas y entidades premiadas este año "son un ejemplo de un sistema del arte vasco diverso, sólido y conectado con su tiempo". Asimismo, ha señalado que "el arte contemporáneo constituye una herramienta fundamental para pensarnos como sociedad y para proyectar al mundo una identidad abierta, plural y dinámica".

Iturbe ha subrayado la trayectoria internacional de Itziar Okariz y Beatriz Olabarrieta, así como la labor de Kampai Espazioa en "el fortalecimiento del ecosistema artístico local", y ha reafirmado el compromiso de las instituciones públicas con el apoyo a la creación, la investigación y los agentes culturales.