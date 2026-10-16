Éstas son las doce alavesas que aspiran a hacerse con el II Premio Mujer Alavesa de Onda Cero

Todo está listo para que en unos días se desvele quién será la segunda mujer premiada con este premio con el que Onda Cero quiere reconocer la trayectoria, el esfuerzo y el compromiso social, cultural, profesional o deportivo de tantas y tantas mujeres en este territorio, pero que se personaliza en las doce que la audiencia ha propuesto. Los perfiles son de lo más variados, más y menos jóvenes, deportistas, emprendedoras, directivas y sobre todo, luchadoras y comprometidas.

A lo largo de las últimas semanas, en Onda Cero Vitoria hemos conversado con cada una de las candidatas, conversaciones que nos han permitido conocer historias personales, de superación, de compromiso, de lucha por el bien común. Aquí puedes volver a escuchar las entrevistas emitidas en Más de uno Álava

2.000€ a una causa solidaria

La entrega del premio será el martes, en una gala conducida por Olga Jiménez y Jon Abascal en el Museo Artium. Ante una representación institucional y de la sociedad alavesa se dará a conocer la resolución del jurado compuesto por Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Laboral Kutxa y Onda Cero.

Además del reconocimiento, la ganadora recogerá un cheque de 2.000 euros aportados por Laboral Kutxa que se destinarán a la causa solidaria que ella elija. En su primera edición, Pilar Corcuera fue la premiada por llevar la literatura a todos los rincones. En su caso, donó los 2.000 euros de este premio a Médicos sin Fronteras.

El premio organizado por Onda Cero Vitoria cuenta con el patrocinio de Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Laboral Kutxa, y la colaboración de Punto Ahorro, Floristería Arantza y El Corte Inglés.