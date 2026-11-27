El espectáculo con mil drones con el que se da el pistoletazo de salida en Donosti a la Navidad, tendrá lugar el viernes 4 de diciembre a las siete y media de la tarde en la bahía de La Concha y correrá de la mano de la empresa francesa Allumee.

El Ayuntamiento recomienda para ver el espectáculo de drones la barandilla de La Concha, desde el Náutico hasta los relojes, y la playa con marea baja.

Tras la cuenta atrás, se dará paso al encendido de la Navidad desde la terraza del Ayuntamiento y la inauguración continuará en el bosque luminoso de Alderdi Eder con personajes lumínicos que pasearán entre las personas asistentes.

La iluminación navideña contará con 168 arcos luminosos, 181 farolas decoradas, 223 árboles iluminados y cinco elementos de suelo. Alderdi Eder contará con sus tamarices, pérgolas, palmeras y parterres, además de su tradicional pino de 18 metros iluminados. También se iluminarán las fachadas del Hotel María Cristina, el Ayuntamiento, la Biblioteca Central, el Teatro Victoria Eugenia y el Mercado de Bretxa.

El Boulevard y la plaza Ramón María Labayen volverán a lucir sus bolas luminosas en los árboles, mientras que la Parte Vieja contará con un motivo común en todas sus calles para reforzar la unidad visual del conjunto. Como novedad, ha destacado "un nuevo arco con motivos diferenciados en la calle Urbieta" y la iluminación navideña del puente Santa Catalina, "creando un itinerario luminoso que conectará los mercados del paseo de Francia y la plaza Ramón María Labayen".

Se volverá a colocar, por otro lado, la Bola de Navidad, situada en la avenida de la Zurriola junto al acceso al aparcamiento del Kursaal. Además, habrá tres espacios feriales y ya está funcionando la noria de 32 metros de altura, situada en el paseo de La Concha, abierta hasta el 21 de enero.