Desarticulan desde Bizkaia una organización de hurtos en supermercados destinados a la reventa

Artículos de pequeño formato y elevado valor de venta eran los favoritos de esta organización que se dedicaba a hurtar en supermercados de toda España para después venderlos en otros establecimientos. Cosmética, cremas solares, cuchillas de afeitar, desodorante y botellas de alcohol conforman el grueso de los más de 10.000 productos sustraídos, valorados en más de 102.000 euros. La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras cinco, encontrándose además pendientes cuatro requisitorias de detención.

Según ha informado la Guardia Civil, la operación partió tras conocerse que existían grupos que se desplazaban desde Madrid hasta Bizkaia para delinquir. Les consta hasta cinco hurtos el mismo día en establecimientos del territorio. Las investigaciones permitieron comprobar un mismo patrón de actuación y así, se pudo ver la conexión con otros hurtos en diferentes provincias. Hasta el momento, han quedado esclarecidos 19 robos ocurridos en Murcia, Bizkaia, Madrid, Valladolid, Guadalajara y Burgos. Asimismo, continúan las gestiones para confirmar otros 35 casos en Madrid, Burgos y Álava, a falta de interponer la correspondiente denuncia.

La organización presentaba una estructura diferenciada. Por un lado, grupos que se desplazaban por diferentes provincias para cometer los hurtos de manera sistemática. Por otro, una estructura integrada por personas que se encargaban de recepcionar y adquirir los productos sustraídos, con conocimiento de su procedencia ilícita. Posteriormente llevaban a cabo su distribución y reintroducción en el mercado mediante diferentes establecimientos de venta al público.

Además, se han llevado a cabo cuatro inspecciones, tres de ellas en comercios del tipo droguería-perfumería y la cuarta en un almacén de un distribuidor de productos cosméticos. Durante estas inspecciones se han localizado productos idénticos a los sustraídos que se comercializaban a precios considerablemente inferiores a los habituales y que se publicitaban como productos “de oferta”.