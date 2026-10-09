Decomisadas en lo que va de año 247 armas blancas en las calles de Euskadi

La Ertzaintza ha decomisado en lo que va de año 247 armas blancas, un tipo de utensilios que han sido empleados en tres de los cinco homicidios consumados y en 33 presuntos casos de malos tratos en el ámbito familiar registrados.

Ertzaintza y policías locales pusieron marcha en 2023 un plan conjunto para sacar de las calles estas armas. Desde entonces y hasta el pasado agosto, se han retirado 9.300 elementos cortantes. De estos, 7.100 son propiamente armas blancas, navajas y cuchillos, y 2.160 objetos peligrosos.

Este 2026, la Ertzaintza ha registrado 183 actuaciones contra armas blancas en las que se ha producido alguna incautación, y en total ha decomisado 247 armas. "No estoy contento con la situación pero creo que los datos que hablan de la eficacia de este plan preventivo", ha reconocido el consejero de seguridad.

Bingen Zupiria ha admitido también que el plan será revisado las veces que sean necesarias si los profesionales de la Ertzaintza así lo estiman.