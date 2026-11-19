La directora del Departamento Jurídico y de Relaciones Laborales de Confebask, Virginia Múgica, ha insistido en la apuesta de la patronal vasca por analizar la posibilidad de revisar los complementos por incapacidad temporal para combatir el "monstruo de siete cabezas" que, según ha dicho, representa el absentismo laboral para las empresas.

Múgica, que ha participado este jueves en un foro de SEA empresarios alaveses centrado en este asunto, ha advertido además sobre la "desconexión silenciosa" de algunos trabajadores respecto a sus empresas, un fenómeno que --a su juicio-- podría convertirse en "el absentismo del futuro".

En el caso de aquellos trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo, ha afirmado que "es un problema que afecta a todos los que viven en la empresa". "¿Cómo no podemos hablar de ello? Si es que es aquel monstruo de las siete cabezas que está dando vueltas por el taller", ha añadido.

En este punto, ha insistido en la apuesta de la patronal vasca por modificar los complementos por incapacidad temporal, que son las cantidades económicas que abona la empresa durante una baja médica para sumarlas a la prestación de la Seguridad Social y reducir o evitar la pérdida de salario.

'No se toca'

"Los complementos se pactaron en la negociación colectiva hace muchísimos años. El grueso de la complementación [por incapacidad temporal] está en nuestra negociación colectiva hace más de 20 años", ha manifestado, para añadir que es "curioso" que el sistema se mantenga sin modificaciones cuando "las circunstancias han cambiado una barbaridad en todos los planos en la vida de una empresa".

La directiva de Confebask se ha lamentado de que "sin embargo, aquello no se toca". "Da igual tener un absentismo del 2% que pase al 12%, que aquello no se toca; no sé, ¿podemos hablarlo, simplemente hablarlo?", ha añadido.