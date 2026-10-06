De Andrés, presidente del PP Vasco, se suma a las sospechas sobre el voto por correo

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, se ha sumado a las dudas que han expresado dirigentes de su partido como Isabel Díaz Ayuso sobre el voto por correo.

En una rueda de prensa en Vitoria, De Andrés ha asegurado sobre este tema que "ha habido casos extraños" en el voto por correo, aunque no los ha concretado, y ha insistido en que "se están viendo cosas un poco chocantes. El voto por correo siempre ha tenido algo de sospecha".

"¿Cómo no vamos a sospechar si pusieron a una 'fontanera' como Leire Díaz en Correos", ha asegurado De Andrés. "Yo sé que no se puede cambiar una saca por otra, no es fácil, pero... ¿sospecho que lo va a intentar? Sí, sospecho", ha subrayado. "Seríamos tontos si no sospecháramos", ha subrayado, porque "se puso a determinadas personas en la dirección de Correos".

Tras la convocatoria de elecciones, el PP vasco retrasará sus congresos provinciales, que tenía previstos para el 13-14 de noviembre -aunque aún no estaban convocados oficialmente-.

El objetivo era relevar a sus presidentes de Álava (Iñaki Oyarzabal, que ahora irá de candidato al Congreso), Gipuzkoa (donde lo dejará Muriel Larrea) y Bizkaia, con la continuidad de Amaya Fernández.

Aunque la decisión definitiva la tomará este jueves la Junta Directiva Nacional, De Andrés ha adelantando hoy que es "razonable" aplazar los congresos territoriales.

Respecto a las elecciones generales para el 29 de noviembre, su aspiración en sacar escaños en los tres territorios, incluido Gipuzkoa, donde el PP no tiene actualmente, aunque sí tuvo en su día durante años con José Eugenio Azpiroz.