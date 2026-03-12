Amusufest: el evento solidario que este año revive los 80

Los amantes del pop rock español están de enhorabuena. Este próximo sábado, 14 de marzo, el Buesa Arena acoge la tercera edición del AMUSUFEST, el festival benéfico que, un año más, impulsa la Fundación Amusu y que este año rinde homenaje a las legendarias canciones de los 80, convertidas en himnos por el público de varias generaciones.

Toda una jornada festiva que arrancará al mediodía con una comida-espectáculo para continuar con una gala conducida por Nerea Garmendia, Luis Larrodera y Vanesa Romero. Pero, será a partir de las 18:30 de la tarde cuando se fusione el compromiso, con la nostalgia y la diversión con más de 6 horas de concierto en el que brillarán con luz propia grupos como Seguridad Social, Los Rebeldes, La Guardia, La Frontera, Javier Ojeda (cantante de Danza Invisible), la Trama, Filiu y Cía y Twin Room.

Amusufest llevará por bandera, en esta nueva edición, la esencia solidaria que marcó su nacimiento hace tres años. En este 2026, van a ser dos asociaciones alavesas las que recibirán lo que se recaude para desarrollar sus proyectos: La Asociación Alavesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ADELA Araba, y la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Álava.

La novedad de este año es que AMUSUFEST se ha abierto al público general, con entradas desde 30€, por lo que se augura una mayor afluencia de público que en ediciones anteriores, un paso más de compromiso y de apoyo a las asociaciones alavesas cuyas representantes, Txaro Mardaratz y Sandra Ibarrondo, confesaban en los micrófonos de Onda Cero “lo vamos a dar todo en el Amusufest de este año.”

Compra entradas para Amusufest