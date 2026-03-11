La mejor tortilla de patata de Euskadi está en Vitoria, en el Sagartoki

En el restaurante Sagartoki, en la calle Prado de Vitoria, saborean aun la victoria en el III Campeonato de Euskadi de Tortilla de Patatas. Una cita, celebrada en la capital alavesa y clasificatoria para el Campeonato de España, en la que han participado 35 bares y restaurantes procedentes de diferentes municipios de los tres territorios históricos.

En Onda Cero, Raúl Melliz ha reconocido la emoción por lo logrado, y el esfuerzo para alcanzar este reconocimiento. 'Un campeonato te hace evolucionar y crecer porque ves técnicas diferentes y te exiges más'.

¿Qué tiene esta tortilla?. 'Fantasía', responde Raúl, quien enseguida añade que 'hay mucha técnica'. 'Horneada la patata, la pochamos, luego le damos un toque de fritura, confitamos la patata con la cebolla, muy poca cebolla....'

El segundo lugar ha sido para la Taberna Ezkiña de Arrasate y el tercer puesto han sido compartido para la taberna Arantza de Ormaiztegi y el Atrio de Getxo