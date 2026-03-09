La víctima de agresión homófoba: "Me gritaban 'esto te pasa por ser un maricón de mierda'"

Ekain, el joven víctima de una agresión homófoba en el verano de 2021 en Basauri (Bizkaia), ha explicado que recibió golpes de más de once personas que le gritaban 'esto te pasa por ser un maricón de mierda' hasta que quedó inconsciente.

El joven ha contado que estaba con sus amigos en un parque cuando se le acercó un joven de otro grupo y le pidió que se fuera. "Das asco y nos vas a contagiar", le dijo, a lo que Ekain le respondió que no iba a irse y que si le molestaba su presencia, "que se fuera él", tras lo que recibió un primer golpe por la espalda y, a continuación, sufrió patadas y puñetazos.

La víctima ha contado que, además de las lesiones físicas, sufre todavía lesiones psíquicas y recibe tratamiento psiquiátrico.

La Fiscalía ha pedido para diez de los encausados, que tenían entre 18 y 27 años, una condena de tres años de prisión por un delito de lesiones agravadas por motivo de odio, y 18 meses para el otro acusado