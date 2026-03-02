Udalekus 2026: fechas, número de plazas y oferta

Estas colonias de verano se dirigen a menores de entre 7 y 13 años, que tendrán la posibilidad de disfrutar de una semana entre el 1 y el 29 de julio, ambos inclusive. El programa Udalekuak ofertará este verano más plazas que nunca, un total de 4.289 entre los tres territorios Euskadi.

Por edades, se ofertarán 404 plazas para menores de 7-8 años, todas ellas en euskara. El mayor volumen lo concentrará el tramo de edad de 9 a 11 años, con 2.245 plazas (2.090 en euskara y 155 bilingües), y, por último, los y las menores de 12-13 años contarán con 1.640 plazas (1.510 en euskara y 130 bilingües).

Por territorios, del total de plazas, 1.050 se ofertarán en Gipuzkoa; 1.695, en Álava; y 1.544 en Bizkaia. Esto supone un incremento del 4,3% respecto al año anterior, con capacidad para acoger 177 menores más en el conjunto de Euskadi: 50 más en Gipuzkoa, 67, en Álava y 30 en Bizkaia.

Quince instalaciones

La campaña Udalekuak 2026 se desarrollará en quince instalaciones distribuidas en los tres territorios históricos. En Gipuzkoa, las colonias se llevarán a cabo en Txurruka (Orio), Zarautz, Juan Sebastián Elcano (Hondarribia), y otros dos destinos, pendientes de confirmar. En Álava, en tres: Zuhatza, Barria (Barria-Narvaja) y Espejo; y en Bizkaia, en otros siete: La Arboleda; Gorliz; Lurraska; Meakaur; Legasa, y otros dos destinos vizcaínos pendientes de confirmación.

El precio será de 146 euros, que incluye alojamiento y manutención completa; servicio de dinamización; seguro de accidentes y responsabilidad civil, así como el transporte de ida y vuelta desde la capitales. Cada territorio establece además una serie de bonificaciones para familias numerosas y para familias perceptoras de ayudas sociales.

Sorteo

Las inscripciones para participar en el sorteo, tanto en el programa Udalekuak como en Gazte Oporraldiak 2026, podrán realizarse entre el 6 y el 20 de marzo en el caso de Gipuzkoa; del 18 al 27, en Álava; y del 9 al 18 de marzo, en Bizkaia.

Las solicitudes podrán presentarse en grupos de hasta tres participantes. Los sorteos públicos se celebrarán en Gipuzkoa el 26 de marzo; en Álava el 16 de abril y en Bizkaia el 20 de abril. Toda la información y el seguimiento diario de las colonias podrá consultarse en las páginas web oficiales de cada diputación.