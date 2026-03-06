Delito de odio

Juzgan desde el lunes a once personas por agresión homófoba a un joven en Basauri

El chico fue agredido al grito de 'maricón de mierda' y tuvo que ser atendido de las lesiones que presentaba

Onda Cero Euskadi | Agencias

Vitoria |

Manifestación en repulsa a la agresión homófoba en Basauri (2021)
Manifestación en repulsa a la agresión homófoba en Basauri (2021) | Europa Press

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acogerá desde el próximo lunes un juicio a once personas acusadas de una agresión homófoba a un joven de 23 años de edad en aquel momento. Los hechos tuvieron lugar hacia las 02.30 horas de la madrugada del 6 de junio de 2021 en Basauri, en una zona del parque Bizkotzalde, donde se encontraban varios grupos de personas.

En un primer momento, un joven de uno de los grupos se dirigió a otro chico y, tras unas palabras, comenzó a agredirle, al tiempo que se acercaban otros componentes del mismo grupo, que continuaron con los golpes con los puños y las piernas hasta que la víctima cayó al suelo. Seguidamente, testigos de los hechos, que se encontraban en las inmediaciones, intervinieron para separar a los agresores.

La Policía Municipal de Basauri desplazada al lugar solicitó una ambulancia para atender al herido de múltiples contusiones en diferentes partes del cuerpo, por las cuales fue trasladado al hospital de Galdakao para recibir asistencia médica.

Las investigaciones y el trabajo conjunto de la Ertzaintza y la Policía Local permitieron dos días después la identificación de nueve jóvenes, de entre 18 y 27 años, como presuntos participantes en la agresión en las diligencias instruidas por el caso, cifra que se amplió posteriormente con dos acusados más.

Tras conocer la agresión, el Ayuntamiento de Basauri condenó esta agresión, que calificó de "homófoba", ya que se llevó a cabo al grito de "maricón de mierda". También se sumaron a esta condena pública el Gobierno vasco, partidos políticos, el Parlamento vasco, el Delegado del Gobierno en el País Vasco y el Ararteko, entre otros.

