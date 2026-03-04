Carcajadas garantizadas en el Festival Umore de Donostia

Esta nueva cita para la capital gipuzkoana nace impulsada por Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas. Ellos serán los encargados de clausurar esta primera edición el 8 de marzo en el auditorio del Kursaal con la gala ‘Bonitos del norte’, creada expresamente para el festival, en la que rendirán homenaje a una figura de la comedia española.

Pero antes, hay un sinfín de propuestas programadas en escenarios como el Aquarium, los cines Príncipe, La Cripta y salas de Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia. Consulta aquí la Programación completa

Umore ha elaborado una programación paralela que refuerza su vocación cultural y territorial. Podcasts en directo, divulgación científica, cine, stand-up en euskera y actividades educativas se suman a una programación que ya ha colgado el cartel de entradas agotadas en varias de sus citas principales.