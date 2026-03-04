FESTIVAL DE HUMOR

Carcajadas garantizadas en el Festival Umore de Donostia

Umore, el primer Festival Internacional de Comedia de San Sebastián quiere convertir el humor en un motor cultural que apuesta por la diversidad de formatos y públicos

Luis Piedrahita presenta 'Humore', el festival internacional de comedia de San Sebastián: "Es una joya"

Kontxi Arruabarrena

Euskadi |

Cartel del festival
Cartel del festival | festivalumore.com

Esta nueva cita para la capital gipuzkoana nace impulsada por Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas. Ellos serán los encargados de clausurar esta primera edición el 8 de marzo en el auditorio del Kursaal con la gala ‘Bonitos del norte’, creada expresamente para el festival, en la que rendirán homenaje a una figura de la comedia española.

Pero antes, hay un sinfín de propuestas programadas en escenarios como el Aquarium, los cines Príncipe, La Cripta y salas de Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia. Consulta aquí la Programación completa

Umore ha elaborado una programación paralela que refuerza su vocación cultural y territorial. Podcasts en directo, divulgación científica, cine, stand-up en euskera y actividades educativas se suman a una programación que ya ha colgado el cartel de entradas agotadas en varias de sus citas principales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer