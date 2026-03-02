Luis Piedrahita presenta 'Humore', el festival internacional de comedia de San Sebastián: "Es una joya"

Luis Piedrahita, que nunca ha acudido a los Goya, sí ha pasado este lunes por los estudios centrales de Onda Cero para presentar en Más de uno la primera edición de 'Humore',un festival internacional de comedia que ha impulsado junto a Goyo Jiménez y Galder Varas.

El certamen se celebrará en San Sebastián a partir del 4 de marzo. "¿Qué le falta a una ciudad que lo tiene todo? Un festival de comedia", ha bromeado Piedrahita. Aunque entre risas situó el arranque en 'La Concha', el programa principal tendrá lugar en el Teatro Victoria Eugenia. El cartel incluye espectáculos como 'Arde Venecia', El show de 'Mentes Peligrosas', actuaciones de David Cepo y la participación también en solitario de Goyo Jiménez con 'American Forever: The Final Refrito'. "Es una joya", ha asegurado Piedrahita.

Para convencer a los artistas, el argumento ha sido sencillo: "comida, buen clima y que el mundo necesita sonreír". El cómico se ha mostrado ilusionado con el proyecto, "por ahora estamos muy contentos, acabamos de empezar". Durante la entrevista, el humorista echó en falta los tradicionales churros que en otras visitas le ofrecía Carlos Alsina, en un tono distendido que marcó toda la conversación.

Por ahora estamos muy contentos

Una aproximación científica al humor

El festival no se limitará a los monólogos. Incluirá también una aproximación científica al fenómeno del humor, con la participación de la primatóloga Laura Camón y del físico José Luis Crespo, conocido en redes como Quantum Fracture. Además, habrá actividades en otras localidades guipuzcoanas como Tolosa, Irún y Hondarribia.

Un niño nacido de la risa

Un concurso preparado por los guionistas del programa permitió repasar algunas anécdotas personales del cómico. Como aquella vez, de niño, cuando encontró en el baño de la casa de su amigo Hugo lo que creyó que eran cartuchos de dinamita y que resultaron ser una caja de tampones; el equívoco se resolvió cuando intentaron prender "la mecha" sin éxito. O el día en que, en plena actuación, una espectadora dio a luz: "era la primera vez que alguien nacía de risa en el show". Aquel niño, contó, hoy trabaja como ayudante de producción con él.

Piedrahita también reveló que con frecuencia le piden que organice pedidas de mano durante sus espectáculos, algo a lo que siempre se niega. No quiere colocar a alguien que no conoce en una situación inesperada y bajo "una presión insostenible" que pueda desembocar en "40 años de desgracia y amargura".