Pradales cuestiona el proceder de Petronor durante el episodio del benzeno en Muskiz

En ningún momento ha estado en riesgo la salud de las personas, ha defendido el lehendakari tras el episodio de hace unos días que llevó a recomendar a los vecinos de Muskiz que evitaran salir de sus domicilios. Imanol Pradales ha asegurado que 'en ningún caso se produjo un escenario objetivo que justificara lanzar una alerta a la ciudadanía y activar la emergencia'.

Sin embargo, el lehendakari ha sorprendido al evidenciar que 'la comunicación de Petronor con el Servicio de Emergencias y su coordinación con las instituciones no se realizó de manera adecuada'. Pradales ha explicado que 'el Gobierno Vasco ha solicitado a Petronor que revise los incidentes acaecidos, que adopte las medidas oportunas y que ponga propuestas de mejora encima de la mesa`.

Durante el pleno de control, tanto el lehendakari como el consejero de industria han sido cuestionados por este tema. Ambos han defendido la respuesta del Gobierno vasco. Según han explicado, aunque aun se analiza lo ocurrido y el proceder de Petronor, se pondrá en funcionamiento una nueva estación de control de la calidad del aire de última generación.

Pradales ha explicado también que 'hemos activado un grupo de trabajo que revise los procedimientos de emergencia y de mejora para responder adecuadamente ante este tipo de contingencias'