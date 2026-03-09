Recaban 41.000 firmas contra la ley vasca que permite la participación de menores en festejos con reses pequeñas

La asociación animalista Haiekin, en representación de diversas organizaciones civiles, entregará este próximo jueves en el Parlamento Vasco cerca de 41.000 firmas contra la ley de festejos taurinos con reses pequeñas que tramita la cámara autonómica.

Este colectivo ha explicado, en un comunicado, que a través de estos apoyos ciudadanos se pretende acreditar el "rechazo frontal" a una norma que, según ha recordado, pretende autorizar la participación de personas menores de edad en festejos taurinos tradicionales en Euskadi.

Los colectivos promotores de esta recogida de firmas subrayan que esta iniciativa legislativa "representa un grave retroceso en materia de protección animal e infancia". En este sentido, han señalado que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha instado a los estados a "proteger a los menores de la violencia física y psicológica inherente a la tauromaquia".

En este sentido, han denunciado que esta ley "no busca regular una actividad tradicional, sino permitir lo que en Euskadi lleva prohibido desde hace 33 años: que menores, sin límite de edad por debajo, participen en festejos taurinos". Además, han afirmado que esta proposición de ley "obedece exclusivamente al rescate económico de un sector minoritario que se niega a evolucionar conforme a la sensibilidad de la sociedad actual".

"No existe un interés general que justifique esta norma; por el contrario, se pretende imponer el beneficio de unos pocos sobre el rechazo mayoritario de una ciudadanía que ya no tolera el maltrato animal como forma de espectáculo", ha indicado. El Parlamento Vasco aprobó el pasado mes de diciembre la toma en consideración de esta proposición de ley impulsada por el PNV y el PSE-EE con el fin de regular los denominados 'festejos taurinos tradicionales de fomento', entre los que se incluyen los recortes, la 'sokamuturra' o los encierros con reses pequeñas y participación de personas menores de 16 años.

La tramitación de la norma, que no afecta a las corridas de toros, ha sido aprobada con el apoyo de PNV, PSE, PP y Vox, la abstención de EH Bildu, y el rechazo de Sumar.

La proposición de ley se centra en los denominados 'festejos taurinos tradicionales de fomento", es decir, aquellos realizados con animales bovinos de cualquier raza de menos de 18 meses y en las que participen menores de 16 años. En esta definición se incluyen modalidades como las sueltas de becerros en recintos cerrados, con o sin cuerda ('sokamuturra'), y espectáculos de recortes y encierros. De esa forma, están excluidas de esta regulación las corridas de toros, que se rigen por una normativa estatal.

En el texto se establece que solo podrán participar activamente en estos espectáculos menores de hasta 16 años, y que se requerirá autorización escrita del padre, madre o tutor legal. En el caso de los menores de 14 años, se precisa que deberán acceder a estos espectáculos "acompañados, en todo caso y momento, de una persona adulta en calidad de acompañante".