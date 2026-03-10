Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Aginaga

Más de una veintena de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia se han desplegado a primera hora de la mañana junto al río e inspeccionan las instalaciones con el apoyo de perros. Los agentes han sacado del interior del pabellón cinco bandejas con ejemplares vivos de esta especie en Aginaga.

El operativo se produce en un contexto de suspensión de la pesca de la angula, que el Gobierno Vasco decretó en octubre del año pasado para la campaña 2025-26 ante la situación "crítica" de la anguila, que colocaba a la especie "fuera de los límites biológicos seguros" en Euskadi. Precisamente, los anguleros comparecerán mañana en el Parlamento Vasco para explicar la situación del sector

La operación policial de este martes se suma a otras llevadas a cabo contra el tráfico ilegal de angulas en el territorio, donde en mayo de 2023 la Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería francesa, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), desplegó un dispositivo en distintas localidades, entre ellas Oiartzun y Getaria.

La actuación, que se desarrolló también en el País Vasco francés, se saldó con la incautación de 1,5 toneladas de angulas vivas, varias toneladas más congeladas sin trazabilidad ni controles sanitarios y la detención de 27 personas en España y Francia.

