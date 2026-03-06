Acoso sexual

Investigan un caso de acoso sexual a una menor en un club de fútbol de Bizkaia

Las asociaciones Bidaure (Asociación Vasca para la Protección de la Infancia Victima de Violencia Machista) y Urruma (Grupo Feminista de Arrigorriaga) han denunciado un caso de "violencia sexual" ejercida por jugadores menores de edad y miembros del Club Deportivo Padura contra una jugadora, también menor, del equipo femenino

Vehículo de la Ertzaintza | Foto de archivo | Europa Press

La Ertzaintza ha abierto una investigación por un presunto caso de acoso sexual contra una jugadora menor de edad del club de fútbol de Arrigorriaga (Bizkaia) por parte de varios jóvenes, también menores y miembros del club. Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han confirmado a EFE que, a raíz de una denuncia, la Policía autonómica abrió una investigación, que ya ha concluido, y ha trasladado el caso a la Fiscalía de menores.

En un comunicado en redes sociales, ambos colectivos han manifestado que estos jugadores "acosaban" a la víctima mientras acudía a sus entrenamientos, "agravando la situación que la menor soportaba". Según han recordado, en las últimas temporadas el club de Arrigorriaga ha creado nuevos equipos de fútbol femenino y ha anunciado su "compromiso" para elaborar un nuevo protocolo contra la violencia machista, "reconociendo incluso la existencia de conductas contrarias a los valores que dice defender".

Sin embargo, ambas asociaciones han calificado de "insuficiente" la reacción por parte de los responsables del club, quienes, "siendo conocedores de esta situación, no han ofrecido la respuesta que cabría esperar en base a los protocolos contra violencia machista y principios que parece querer promover". El club "no se ha posicionado" a favor de la víctima, y las medidas adoptadas han sido "insuficientes para garantizar el bienestar y protección de la menor acosada", han lamentado Bidaure y Urruma en el comunicado. En este sentido, han tachado de "intolerable y humillante" para todas las mujeres, y para la sociedad en general, "dar la espalda a la víctima" en lugar de activar "de manera firme todas las medidas disponibles".

Por ello, han exigido "una disculpa pública clara y directa a la víctima y a sus compañeras", la adopción de medidas disciplinarias hacia los agresores, así como la implementación "urgente y efectiva" de un protocolo contra la violencia machista, con mecanismos reales de prevención, detección y actuación que aseguren que "ninguna niña o mujer vuelva a vivir una situación similar".

"La protección de la infancia y la erradicación de la violencia machista no son campañas de imagen" sino "una responsabilidad ética, social y legal", han defendido las asociaciones denunciantes. EFE

