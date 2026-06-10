Ramón Lázaro, detenido por amaño de partidos: "Si me aseguras ganar te doy 30.000€, tú sabrás"

El empresario corellano Ramón Lázaro y su madre han quedado en libertad después de pasar a disposición judicial tras su detención el lunes en el marco de una investigación de Policía Nacional con la colaboración de Europol e Interpol.

El Magistrado-Juez del Tribunal de Instancia de Tudela número 1 ha considerado que no existe riesgo de fuga o de destrucción de pruebas como alegaba el fiscal para pedir su prisión provisional, porque ya se han llevado a cabo registros en su domicilio. Sí le ha impuesto la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado más cercano, no pudiendo salir de España y teniendo que entregar su pasaporte. Su madre deberá comparecer cuando sea requerida para ello.

En el auto de puesta en libertad del que ha sido hasta la semana pasada presidente del Tudelano y aún es presidente de Ribera Navarra, y al que ha tenido acceso Onda Cero, el juez detalla varias de las conversaciones interceptadas a Lázaro que le hacen presuntamente autor de la comisión de delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes, todos ellos en la actividad deportiva de Tudelano y Ribera Navarra.

El juez afirma que "desde su llegada al CD Tudelano en 2022 y Ribera Fútbol Sala en 2023 inició una amplia amalgama de actividades criminales destinadas exclusivamente a su enriquecimiento ilícito". Menciona para ello varias vías. Una de ellas es la corrupción deportiva por su intento de amañar partidos de fútbol y fútbol sala prometiendo importantes cantidades de dinero a rivales de sus clubes por perder sus partidos.

En concreto, en la eliminatoria recién jugada del Tudelano contra el Oviedo Vetusta por el ascenso a 1ª RFEF, Lázaro contactó -según el atestado de la Policía Nacional- con un jugador del Oviedo Vetusta, que le pedía 10.000 € para no meter gol: "Juegue de titular o no, q no se sabe aún, dejarme ganar no me voy a dejar ganar, pero si me das pasta no meto gol yo". Lázaro le rebaja la cantidad a la mitad y le hace otro tipo de ofrecimiento: "yo el viernes 5.000€ y trato", "Y luego vamos a follarnos a unas". El jugador del Oviedo Vetusta acepta la primera oferta: "Trato, 5.000 el viernes y el sábado no meto gol". El jugador del Oviedo aclara: "si la tengo para empujar y meto te devuelvo la pasta". Para garantizar el éxito de su intento, afirma el auto, Lázaro hace una nueva oferta al jugador rival: "si me aseguras ganar con 2 jugadores o así más te doy 30.000", "Tú sabrás".

El auto incluye otra conversación de Ramón Lázaro con un jugador de la Gimnástica Segoviana al que el presidente presuntamente le confiesa sobre ese partido contra el Oviedo Vetusta que él "ha tocado un par de jugadores o tres". Cuando el jugador de la Segoviana le dice que no necesita hacer eso Lázaro responde "con dinero se soluciona todo, ya he tocado a dos o a tres y el viernes voy a ir a un piso a hacer diabluras, les voy a dar 10.000 a cada uno, [...] aunque vaya a la cárcel, hay que ganarles como sea, un medio centro y a otro 10.000 que jueguen mal, pues tienen media eliminatoria echa (sic), aquí se funciona así".

Otra vía de presunto enriquecimiento ilícito por el que Lázaro está investigado es el "doblaje de patrocinios", consistente en devolver en efectivo el patrocinado al patrocinador parte de la inversión publicitaria que ha realizado al club. Si a esto se le añaden las deducciones fiscales por patrocinio deportivo, resulta en una cantidad finalmente destinada por el patrocinador muy inferior a la efectivamente declarada, pudiendo ser en la realidad prácticamente nula. El auto cita una conversación de Lázaro con un interlocutor que quiere "hacerse con el Ribera" en el que el todavía presidente de la entidad le dice que "los patrocinadores [si] no lo haces con la fórmula, no hay ni San Pedro. Si no se hace con el regalo, no hay nadie", detallando por ejemplo una firma que "da 300.000€, libres 70.000€", según está transcrito en el auto.

Las conversaciones investigadas a Lázaro implican al Club Deportivo Xota, ya que figuran conversaciones con el gerente del club de Irurzun según las cuales Lázaro ya ha aportado 135.000 euros a esta entidad. El auto del juez afirma que "parece claro y evidente que de la subvención que ha cobrado Ramón Lázaro, 135.000 euros los va a destinar a la compra de otro equipo de Fútbol Sala, concretamente el Osasuna Magna, también conocido como Xota". Cabe destacar en este sentido que el Xota no puede venderse por ser un Club Deportivo, al contrario que una Sociedad Anónima Deportiva como el Tudelano, cuyas acciones sí pueden traspasarse con una contraprestación económica.

El juez investiga también a Lázaro por alzamiento de bienes al intentar presuntamente evadir dinero mediante la compra de criptodivisas, lo que logró en la cantidad de 900.000€, mientras que otros 530.000€ han sido bloqueados por el juez antes de que se llevara a cabo la operación. De esta forma quería, según el juez, descapitalizar y liquidar la empresa a nombre de su madre propietaria del Tudelano y evitar que la Hacienda Pública le embargara su dinero, "dada la voluntad recalcitrante de Lázaro de no pagar nada", siempre según el auto.

El magistrado cree que Lázaro dedicó el dinero desviado de sus clubes a comprar inmuebles, adquiriendo cuatro a nombre de su esposa: uno en Valencia por 400.000€, otro en Cintruénigo por 394.000€, un tercero en Tudela con 80.000€ provenientes de Tudelano y Ribera Navarra, y un cuarto también en Tudela por 263.200 € que vendió un año después su mujer por 302.000€.

Cabe destacar que el abogado de Lázaro ha pedido la nulidad de las intervenciones telefónicas al haberse vulnerado el derecho de defensa, ya que las grabaciones comprenden conversaciones abogado - cliente. El juez aclara que la totalidad de las grabaciones intervenidas van exclusivamente encaminadas al esclarecimiento de los múltiples delitos investigados.