Los promotores navarros advierten de que la reforma para blindar la VPO de alquiler "quiebra la seguridad jurídica"

La Asociación de Constructores y Promotores de Navarra considera que la modificación legislativa "no resolverá los problemas que pretende abordar y tendrá como consecuencia la desaparición de la inversión privada para la promoción de nueva vivienda protegida de alquiler". Sostienen que, aunque se presenta como una medida para estabilizar el parque de vivienda protegida, tendrá el efecto contrario ya que "impedirá la construcción de nuevas promociones de VPO de alquiler y reducirá drásticamente la capacidad de Navarra para aumentar su oferta"

Sin participación en la normativa

En este sentido denuncian que no se ha tenido en cuenta en la modificación normativa la opinión del sector por lo que creen necesario trasladar a la sociedad y a los responsables políticos varios aspectos que no han sido tenidos en cuenta durante la tramitación de esta iniciativa. Puntualizan que "la medida se plantea como una respuesta a situaciones concretas vinculadas a fondos de inversión" y, sin embargo, "muchas de las promociones que han motivado este debate ya habían perdido la condición de vivienda protegida, por lo que esta modificación no resolverá de forma efectiva los casos que se utilizan para justificarla". Denuncian que "sus efectos recaerán sobre empresas familiares navarras que llevan décadas promoviendo vivienda protegida de alquiler".

Perjuicio empresas navarras

Según los datos recabados por ACP, las empresas navarras tienen 557 viviendas afectadas hasta 2030, y 773 más hasta 2054, frente a unas 67 vinculadas a fondos de inversión. La reforma, sostienen, "terminaría perjudicando, por tanto, a quienes están sosteniendo mayoritariamente el parque de VPO en alquiler en Navarra". En ese sentido inciden en que "la iniciativa local ha sido imprescindible para que Navarra cuente hoy con un parque de vivienda protegida en alquiler, ya que más de dos tercios de estas viviendas han sido promovidas por empresas navarras o mediante fórmulas de colaboración público-privada". Finalizan recordando que, sin esa participación, "la Administración difícilmente habría podido generar por sí sola la oferta existente".