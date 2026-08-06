Juan Miguel Villarroel, gerente de Foresna: "Se necesitan políticas de Estado. El fuego no entiende de siglas o partidos"

Las altas temperaturas que se están dando durante esta verano han colocado a buena parte de España en riesgo de incendio forestal. Tal es así que hoy mismo la Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a decretar el riesgo "muy alto" en casi todo el territorio de Navarra. SOS Navarra ha recomendado evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. En caso de incendio, aconsejan llamar al 112 lo antes posible y seguir ciertas medidas de autoprotección. La gravedad de los incendios en España ha hecho que varias asociaciones hayan alzado la voz y reclamado medidas para prevenir una tragedia que cada año va a más

Foresna y política en materia forestal

En Onda Cero hemos hablado con Juan Miguel Villlarroel, gerente de Foresna (Asociación Forestal de Navarra) , que ha recordado que "el fuego no entiende de siglas o partidos" y que es necesario que los políticos puedan llegar a un cierto grado de consenso basándose siempre en los informes de científicos: " Se necesitan políticas de Estado. No es estoy cuatro años y me voy. Hay que planificar cosas a veinticinco años vista y se tiene que cumplir, independientemente de si gobierna el PP, Vox, Podemos o si vienen los socialistas, me da igual. La naturaleza no entiende de quién está en el Gobierno". Foresna, como asociación regional, se adhería recientemente al manifiesto de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España en la que expresaban su más profundo pesar por todas las personas fallecidas, heridas, evacuadas y afectadas por los incendios forestales que están asolando el país.

España y mayor superficie forestal

Pronunciamiento en el que recordaban que "la recuperación de las explotaciones y el patrimonio natural destruido llevará décadas" y que "sería un grave error considerar que estamos únicamente ante una sucesión de incendios excepcionales". Tal y como señala Juan Miguel Villarroel "asistimos al fracaso de una política forestal que, durante demasiado tiempo, no ha respondido a la realidad diversa, compleja y cambiante de los montes". España posee hoy la mayor superficie forestal de su historia: más de 28 millones de hectáreas, que ocupan el 56 % del territorio nacional. El 72 % de esa superficie pertenece a propietarios forestales privados. Cada año nuestros montes generan alrededor de 46 millones de metros cúbicos de biomasa, de los que únicamente se aprovecha una parte.