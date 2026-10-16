Oxfam Intermón invita a descubrir iniciativas que ya están transformando nuestra relación con el planeta

La esperanza como motor para combatir la crisis climática. Es el mensaje que Oxfam Intermón quiere trasladar a la ciudadanía a través de las proyecciones y cinefórums organizados en Navarra con motivo de la Semana del Clima. La iniciativa gira en torno a "Hope! Estamos a tiempo!, la serie documental de Javier Peña que muestra soluciones reales para reducir el impacto de la actividad humana sobre el planeta.

En Más de Uno Pamplona, Enrique Abad, responsable de Oxfam Intermón en Navarra, ha explicado que la organización ha impulsado dos ciclos paralelos para acercar los seis capítulos de la producción a Pamplona, su comarca y distintas localidades navarras. La programación culmina el viernes 23 con una proyección conjunta y un coloquio en el que participará Mariano Baratech, director de producción de la serie.

La producción recorre 17 países y presenta 40 iniciativas que demuestran que existen alternativas para afrontar el calentamiento global. Según Abad, no se trata de ocultar la gravedad del problema, sino de mostrar, con datos y ejemplos concretos, que hay medidas que funcionan y que pueden reproducirse en otros lugares.

El responsable de Oxfam Intermón ha subrayado que la lucha contra el cambio climático requiere tanto cambios individuales como acciones colectivas e institucionales. Las decisiones personales pueden contribuir a movilizar a la sociedad, impulsar nuevas políticas públicas y promover cambios en las prácticas empresariales.

Hemos hablado también con Enrique Abad de la relación entre crisis climática y desigualdad. Abad ha recordado que las poblaciones que menos contaminan suelen ser las que más sufren las consecuencias del calentamiento global, con efectos sobre derechos fundamentales como la alimentación y el acceso a un medioambiente saludable. En este sentido, ha reivindicado la justicia climática y la responsabilidad con las generaciones futuras.

Las proyecciones incluyen presentaciones a cargo de personas expertas y espacios de debate. Toda la programación puede consultarse en la web de la Semana del Clima de Navarra y en la página de Oxfam Intermón.