La digitalización, una oportunidad para el comercio local

La digitalización se ha convertido en una herramienta clave para el comercio local, que encuentra en las páginas web, las redes sociales y la venta online nuevas formas de llegar a sus clientes. Sin embargo, no existe una única fórmula para dar el salto al mundo digital: cada negocio debe encontrar las soluciones que mejor se adapten a sus características y recursos.

Así se ha puesto de manifiesto en el programa especial de Más de Uno Pamplona, realizado con la colaboración de Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra, en el que hemos hablado con Saioa Goñi, gerente de la Asociación de Comerciantes de Navarra, y con tres negocios que han incorporado la digitalización a su actividad.

Goñi ha destacado que, mientras algunos comercios ya consideran imprescindible su presencia en Internet, otros todavía sienten cierto vértigo ante el cambio. También ha recordado que digitalizarse no consiste únicamente en abrir una página web: requiere tiempo, actualización, formación y, en muchos casos, asesoramiento. Aun así, la presencia digital puede ampliar considerablemente el escaparate de un establecimiento y permitirle llegar a clientes de otros lugares.

Las experiencias de los negocios invitados muestran distintas maneras de aprovechar estas oportunidades. Beatriz López, de Reyna de Copas, en Olite, combina su vinoteca física con la venta de experiencias a través de su web y la promoción de sus productos en redes sociales. Elena Etxalar, desde su comercio de moda en Estella, ha encontrado en Instagram, Facebook y WhatsApp una fórmula de venta personalizada que permite asesorar a cada cliente y reducir las devoluciones. Por su parte, María Muguerza, de Mugma Ropa Deportiva, ha creado una marca concebida desde el principio para combinar la venta física con el comercio electrónico y llegar a compradores de fuera de Navarra.

Las tres experiencias coinciden en una idea: la digitalización no tiene por qué sustituir al comercio tradicional. Bien integrada, puede reforzar la atención personal, fidelizar clientes y abrir nuevas oportunidades de negocio.