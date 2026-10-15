“Luz Verde: Onda Cero escucha al clima” se suma a la II Semana del Clima de Navarra

Desde mañana viernes, 16 de octubre, y hasta el próximo domingo 25, se celebrará la II Semana del Clima de Navarra / Nafarroako Klimaren II. Astea, un programa de actividades de información, sensibilización y propuestas de acción que se articulan alrededor del Día Internacional contra el Cambio Climático, que se celebra el sábado 24 de octubre, y en la que participarán 34 entidades –un 70% más que en la primera edición-, entre una decena de ayuntamientos y dos mancomunidades, colectivos sociales, ONGs y asociaciones, universidades y centros educativos, sociedades públicas, colegios profesionales o medios de comunicación, entre otros grupos, coordinados por la Oficina de Cambio Climático del Gobierno de Navarra.

‘Porque cada acción cuenta. Y todas suman’, es el lema de una programación que, con el objetivo de impulsar la participación activa de la ciudadanía y de las entidades de Navarra mediante actividades divulgativas, formativas o colaborativas, se extenderá durante 10 días y ofrecerá hasta 85 actividades distintas, destinadas a públicos diversos. Aunque una parte muy importante se centraliza en la Comarca de Pamplona / Iruñerria –el espacio con mayor peso demográfico-, también hay actividades previstas en muchos espacios de Navarra, entre ellos todas las cabezas de merindad.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi Fernández de Barrena, así como representantes de otras entidades públicas o privadas que participan en esta iniciativa como el catedrático e investigador de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Iñigo Virto Quecedo; la representante del colegio oficial de biólogos y biólogas, Itziar Almarcegui; el responsable de la ONG Oxfam Intermón, Enrique Abad Martínez y la directora Onda Cero Navarra, Idoia Altadill Garro, han presentado hoy jueves las actividades que integran el programa de la segunda edición de la Semana del Clima.

Escuchar al clima significa prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestro entorno

Desde Onda Cero Navarra, su directora, Idoia Altadill, ha destacado que “la radio también tiene un papel importante en la sensibilización y en la búsqueda de soluciones”. “Escuchar al clima significa prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestro entorno y dar voz a las iniciativas de las instituciones, las empresas, las entidades sociales y la ciudadanía que contribuyen a construir una Navarra más sostenible”, ha señalado.

La campaña “Luz Verde” pretende acercar a la audiencia los proyectos y las buenas prácticas que se desarrollan en Navarra en materia de sostenibilidad, adaptación y lucha contra el cambio climático, porque, como ha subrayado Altadill, “la radio es, sobre todo, un espacio para escuchar. Y hoy queremos escuchar al clima para entender mejor sus señales y actuar en consecuencia”.

Necesidad de acelerar las transformaciones

El consejero Aierdi ha destacado el amplio número y respaldo de entidades que ha obtenido esta Semana del Clima de Navarra y ha explicado que el cambio climático no es algo ficticio, sino una realidad palpable que se debe conocer, que afecta a todos los ámbitos económicos, sociales o culturales de nuestra sociedad, que debe comprometer a todas las administraciones públicas y empresas y, sobre todo, que urge a acelerar un proceso de transformación de nuestro tejido productivo y nuestros hábitos sociales para adaptarnos a un escenario cada vez más acuciante.

Entre las propuestas hay desde un torneo de debate organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en el Parlamento foral, hasta la proyección en distintas localidades de la serie ‘Hope’ –un documental que analiza soluciones ante el cambio climático desde la proactividad-, pasando por un encuentro de comunidades energéticas, talleres participativos, un programa de radio específico, visitas guiadas en espacios naturales, cursos de cultivo ecológico o propuestas como un pintxo-pote dinamizado..

Todas estas actividades, como en la anterior edición, se encuentran recogidas en la web www.semanadelclimadenavarra.es (www.nafarroakoklimaastea.eus en euskara), disponible para poder consultarla y así irse preparando la agenda de los próximos días. En la web se pueden realizar búsquedas intuitivas, ya que permite obtener la información por fechas, localidades en las que se desarrollará cada actividad y público al que se destina (infantil, familiar, adolescente, generalista o profesional). A través de fichas se puede acceder a la información concreta de cada acto, la forma de acceso o contacto y entidad organizadora. Todas las actividades son gratuitas.