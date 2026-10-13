UPN y PP alcanzan un principio de acuerdo para presentarse juntos a las elecciones

El Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro han llegado a un principio de acuerdo para presentarse en coalición a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, han confirmado ambas formaciones en un comunicado. El nombre de la coalición electoral será Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular y el candidato de la misma a la Presidencia del Gobierno será el presidente nacional del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo. El pacto deberá ser ratificado esta tarde por el Consejo Político de UPN, el máximo órgano entre congresos. En las elecciones de 2023 los dos partidos se presentaron por separado en Navarra, donde se disputaban cinco escaños en el Congreso, y obtuvieron un diputado cada uno.

UPN y condiciones acuerdo

UPN ha señalado en un comunicado que ambos partidos manifiestan su apoyo al Amejoramiento del Fuero y a promover y votar a favor de la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española, en una eventual reforma de la misma. En materia de infraestructuras, UPN y el PP han acordado que impulsarán desde el Gobierno la ejecución de las inversiones del Estado necesarias para desarrollar las infraestructuras estratégicas de Navarra, entre ellas la segunda fase del canal de Navarra, el tren de alta velocidad y su conexión con la Y vasca, el aeropuerto de Pamplona y el refuerzo de la red eléctrica de Navarra. El programa electoral de la coalición será el que se redacte y apruebe por una comisión redactora de ambos partidos y sintetizará los proyectos de ambas formaciones, señalan los dos partidos.

PP y acuerdo

En un comunicado, el PP ha señalado que en virtud de este acuerdo las papeletas electorales estarán encabezadas por los logos de ambos partidos e incluirán la indicación de la formación política a la que pertenece cada candidato. En los actos electorales que se celebren en Navarra aparecerán siempre los símbolos de los partidos de la coalición, señala el PP. El PP ha agradecido a UPN su "generosidad y altura de miras" para priorizar el interés general de los navarros y del resto de los españoles "por encima de cuestiones partidistas" y ha mostrado su "satisfacción por este entendimiento". El objetivo de este pacto, señala el PP, es aunar fuerzas en la Comunidad Foral entre ambas formaciones de centro derecha para contribuir desde Navarra a "desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno" y también poner las bases para echar al PSOE y Bildu del Gobierno de Navarra. En virtud del acuerdo, ambas formaciones se comprometen a respetar y blindar el Régimen Foral y mantener el Convenio Económico como el mejor instrumento para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo de los ciudadanos de Navarra.

Comisión de campaña

La comisión de campaña estará integrada por dos representantes de Unión del Pueblo Navarro y dos del Partido Popular, que tendrán la misión de aprobar la parte del programa electoral correspondiente a Navarra, organizar la acción política hasta las elecciones generales y aprobar los presupuestos, así como la creación de los lemas y eslóganes de la campaña.