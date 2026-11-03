Osasuna preocupa a la afición

Osasuna volvió a perder fuera de casa. Esta vez contra el Deportivo de La Coruña y después de haber comenzado el partido por delante en el marcador gracias al gol de Budimir, el octavo. Pero al final perdió. Desde el Bar La Botería en la Avenida Roncesvalles de Pamplona Faíco y José Mari Sexmilo analizan junto con Javier Saralegui en "Caliente Caliente" el encuentro, la trayectoria de Osasuna lejos del Sadar y el nuevo proyecto que quiere y debe construir Jagoba Arrasate para el club.

¿Está llegando el final del recorrido de algunos jugadores en Osasuna? ¿Está mal diseñada la plantilla? ¿Por qué solo marca goles Budimir? ¿Qué partes del equipo no funcionan? Son algunas de las cuestiones que se plantean, y se responden, en este "Caliente Caliente".